"Dayanışma ile Zorlukları Aştık"

Rektör Keleş, 6 Şubat 2023’te yaşanan depremlerin ardından büyük bir toparlanma sürecine girdiklerini vurguladı. Depremlerin Adıyaman ve çevre bölgelerinde fiziksel, ruhsal ve toplumsal derin yaralar açtığını belirten Keleş, toparlanma sürecinde devletin ve Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) katkılarına özel teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, devlet kurumlarının desteği ve YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’ın katkılarıyla bu zor sürecin üstesinden geldiklerini ifade etti.

Keleş, mesajında üniversitenin tüm birimlerinde dayanışma ve fedakârlığın öne çıktığını söyledi:

"Bu zor dönemde eğitim faaliyetlerinin aksamaması için gösterilen çaba ve fedakârlık takdire şayandır. Akademik ve idari personelimizle birlikte öğrencilerimiz, bu süreci güçlü bir şekilde atlattı. Akademisyenlerimiz, bilimsel çalışmalarını sürdürmenin yanı sıra üniversitemizin yeniden inşa sürecine büyük katkıda bulundu. İdari personelimiz ise üniversitenin her biriminde sürekliliği sağlayarak özveriyle çalıştı."

"Öğrencilerimiz Umutlarımızı Yeşertti"

Rektör Keleş, öğrencilerin sadece akademik başarılara imza atmakla kalmayıp, toplumun yeniden inşa sürecine de katkıda bulunduğunu vurguladı. Öğrencilerin projeleriyle umutların yeniden yeşermesine vesile olduğunu belirtti. Üniversite camiasının, bu akademik yılda da bilimsel, sosyal ve kültürel gelişimlerini sürdürülebilir kılma hedefiyle çalışmaya devam edeceğini ifade etti.

"Güçlü Bir Eğitim-Öğretim Yılı Geçireceğiz"

Adıyaman Üniversitesi’nin bölge ve ülke geleceğine katkı sunma sorumluluğunun bilincinde olduğunu belirten Keleş, bu yılın daha güçlü bir eğitim-öğretim yılı olacağına inandığını ifade etti. Üniversitenin bilimsel ve sosyal alanlarda daha büyük başarılara imza atacağını söyleyen Keleş, mesajını şu temenni ile noktaladı:

"2024-2025 Akademik Yılının hepimiz için başarılarla dolu, verimli ve sağlıklı bir yıl olmasını temenni ediyorum. Tüm akademik ve idari personelimize, öğrencilerimize ve Adıyaman Üniversitesi ailesinin her bir mensubuna içten teşekkürlerimi sunuyorum."

Kaynak : PHA