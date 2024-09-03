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Evlilik Kredisi'nde yeni dönem... Aile ve Gençlik Fonu'na 3 il daha eklendi

Evlilik Kredisi'nde yeni dönem... Aile ve Gençlik Fonu'na 3 il daha eklendi

Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda Bakanlık bünyesinde kurulan Roman Koordinasyon Merkezi'nin, Roman vatandaşların eğitim, sağlık, istihdam, barınma, sosyal hizmetler ve kamu hizmetlerine erişimlerini sağlamaya yönelik çalışmalarını titizlikle sürdürdüğünü vurguladı. Paylaşımında "Biz biriz, beraberiz" ifadelerine yer veren Bakan Yerlikaya, Roman vatandaşların sosyo-ekonomik refah seviyelerinin yükseltilmesi için yürütülen çalışmaların önemine dikkat çekti.

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