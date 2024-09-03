Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda Bakanlık bünyesinde kurulan Roman Koordinasyon Merkezi'nin, Roman vatandaşların eğitim, sağlık, istihdam, barınma, sosyal hizmetler ve kamu hizmetlerine erişimlerini sağlamaya yönelik çalışmalarını titizlikle sürdürdüğünü vurguladı.
Paylaşımında "Biz biriz, beraberiz" ifadelerine yer veren Bakan Yerlikaya, Roman vatandaşların sosyo-ekonomik refah seviyelerinin yükseltilmesi için yürütülen çalışmaların önemine dikkat çekti.
Kaynak : PHA
Kaynak: rss