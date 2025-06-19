Resul Kurt: “Sözümüzde durduk, yıl sonunda evine girmeyen kalmayacak”

AK Parti Adıyaman Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Doç. Dr. Resul Kurt, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Adıyaman’da bugüne kadar kurayla hak sahiplerine teslim edilen konut sayısının 34 bin 960’a ulaştığını vurguladı. Kurt, “Sözümüzde durduk, 250 bin olduk. Yıl sonunda evine girmeyen kardeşimiz kalmayacak” ifadelerini kullandı.

Kurt açıklamasında ayrıca, “Devletimizin gücü ve tüm kurumlarımızın imkânlarıyla milletimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Kurası çekilen ve anahtar teslimi yapılan konutlarımız vatandaşlarımıza hayırlı olsun. Huzurla, güvenle otursunlar” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev Video Konferansla Katıldı

Kahramanmaraş’tan video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen kura törenine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum katıldı. Türkiye genelinde 49 bin 56 konut ve iş yeri daha hak sahiplerine teslim edildi.

İndere Konut Alanında Tören Takibi

Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, milletvekilleri Doç. Dr. Resul Kurt, Doç. Dr. İshak Şan, Mustafa Alkayış ve Hüseyin Özhan, İndere Kalıcı Deprem Konutları yerleşkesinde düzenlenen töreni alanda canlı takip etti. Kurada adı çıkan vatandaşlara anahtar teslimi de aynı alan üzerinden yapıldı.

Devletin Güçlü Desteğiyle Kalıcı Çözüm

Yapımı tamamlanan konutlar, TOKİ ve ilgili bakanlıkların teknik denetimlerinden geçerek teslim sürecine ulaştı. Yetkililer, il merkeziyle birlikte Adıyaman’ın ilçe ve köylerinde yaşayan hak sahibi vatandaşların tamamı evlerine kavuşana kadar çalışmaların aralıksız süreceğini bildirdi.

Depremin ardından başlatılan yeniden inşa süreciyle birlikte, sadece barınma değil aynı zamanda ekonomik hayatın da canlandırılmasına katkı sağlayacak şekilde iş yerleri de teslim ediliyor. Adıyaman’da bu kapsamda toplam 1.723 iş yeri bugün itibarıyla sahiplerine ulaştırıldı.

Kaynak : PHA