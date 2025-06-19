Çözümün Şeffaf, Katılımcı ve Kalıcı Olması Gerekiyor

Adıyaman Barosu Başkanı Av. Bilal Doğan, yapılan ziyaretlerde, Kürt meselesinin çözümünde şeffaflık, katılımcılık ve kalıcılığın temel esaslar olması gerektiğini dile getirdiklerini belirtti. Barış sürecinin toplumsal destekle güçlendirilmesi gerektiğini belirten Doğan, “Toplumsal barışın inşası ve Kürt meselesinin demokratik yöntemlerle, TBMM’nin demokratik meşruiyeti sağlayacak kurucu rolüyle çözüme kavuşturulması gerektiğine inanıyoruz” dedi.

TBMM Başkanı ve Parti Liderleriyle Görüşüldü

Av. Doğan, iki gün süren Ankara temaslarında aşağıdaki isimlerle görüşmeler gerçekleştirdiklerini ifade etti:

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş,

CHP Genel Başkanı Özgür Özel,

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan,

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu,

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler,

YENİ YOL Partisi Grup Başkanı Bülent Kaya,

YENİ YOL Partisi Grup Başkan Vekilleri Mehmet Emin Ekmen ve Selçuk Özdağ

Görüşmelerde, hazırlanan değerlendirme notu ve çözüm önerileri de yetkililere sunuldu.

MHP ile Görüşme Planlandı Ama Gerçekleşemedi

Milliyetçi Hareket Partisi ile görüşme planlandığını ancak “elde olmayan sebeplerle” bu görüşmenin gerçekleştirilemediğini belirten Doğan, tüm siyasi partilerle görüşme zemini aramaya devam edeceklerini ifade etti.

Silahlara Veda, Yeni Bir Sürecin Başlangıcı Olabilir

Doğan, barolar olarak sürece siyaset üstü bir sorumlulukla yaklaştıklarını belirterek, “Silahlara veda kararının yeni bir toplumsal ve siyasal ortamın kapısını aralayabileceğine inanıyoruz. Bu sürecin kalıcı bir toplumsal barışla sonuçlandırılması, toplumdaki umut ve beklentiyi karşılayacaktır” ifadelerini kullandı.

Bölge Baroları Sürece Katkı Sunmaya Hazır

Ziyaretler sırasında, çözümün sadece hukuki değil; sosyal, siyasal ve toplumsal boyutlarıyla ele alınması gerektiğine dikkat çekildi. Doğan, “Sunduğumuz önerilerle başlatılan sürecin olgunlaştırılarak ilerletilmesi konusunda katkı sunmaya hazırız” diyerek, baroların çözüm sürecine aktif katkı sağlayabileceklerini kaydetti.

Kaynak : PHA