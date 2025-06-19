Kura çekimi ile birlikte Adıyaman genelinde bugüne kadar kurası çekilen konut sayısı 34.960’a ulaştı. Törende ayrıca yapımı tamamlanan dairelerin anahtarları da hak sahiplerine teslim edildi.

Kahramanmaraş’tan video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen törene; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum katıldı.

Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol ile Milletvekilleri Doç. Dr. Resul Kurt, Doç. Dr. İshak Şan, Mustafa Alkayış ve Hüseyin Özhan da İndere Kalıcı Deprem Konutları alanındaki törende vatandaşlarla bir araya geldi.

Törende konuşan Vali Varol, devletin güçlü desteğiyle depremzede vatandaşların sağlam, güvenli ve sıcak yuvalarına kavuşturulduğunu vurguladı. Kurası çekilen ve anahtarları teslim edilen konutların hayırlı olmasını dileyen Vali Varol, hak sahibi tüm vatandaşların konutlarına yerleştirilene kadar çalışmaların aralıksız süreceğini ifade etti.

Kaynak : PHA