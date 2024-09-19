Basın İlan Kurumu Yönetmeliği ile Resmî İlan ve Reklam Yönetmeliği’nin bazı maddelerinin tadil edildiği mevzuat düzenlemeleri Resmi Gazete’de yayımlandı.BURSA (İGFA) - Basın İlan Kurumu 32. Dönem 7. Genel Kurul Toplantısı’nda kabul edilerek Resmi Gazete’nin 19 Eylül 2024 tarihli ve 32667 sayılı nüshasında yayımlanan mevzuat düzenlemeleri, Resmî İlan ve Reklam Yönetmeliği’nde internet haber siteleri için asgari ziyaretçi trafik şartlarının düzenlendiği maddeler haricinde bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.

İnternet medyasını daha nitelikli yayıncılık yapmaya teşvik etmek amacıyla günlük asgari tekil ziyaretçi, sayfa görüntüleme sayıları ve ortalama sayfada kalma süreleri yüzde 50 oranında düşürülerek ek gösterge oranlarının artırıldığı değişiklikler ise 1 Ekim 2024 tarihinde yürürlüğe girecek.

1 Ekim 2024’te yürürlüğe girecek asgari ziyaretçi trafik sayıları ve sayfada kalma süreleri şöyle:

Kategori Tekil ziyaretçi sayısı Sayfa görüntüleme sayısı Ortalama sayfada kalma süresi Genel Kategori 250.000 750.000 1 dakika 1. Kategori 25.000 75.000 30 saniye 2. Kategori 15.000 45.000 30 saniye 3. Kategori 10.000 30.000 30 saniye 4. Kategori 5.000 15.000 30 saniye 5. Kategori 1.500 4.500 30 saniye

EK GÖSTERGE ORANLARINDA DEĞİŞİKLİK

Kategorilerine ait asgari fikir işçisi sayısının en az 2 katını istihdam eden ve asgari tekil ziyaretçi sayısı 2 katının üzerinde olan internet haber sitelerine 1/2 oranında, en az 3 katını istihdam eden ve asgari tekil ziyaretçi sayısı 3 katının üzerinde olan internet haber sitelerine ise 1 katı ek gösterge verilecek.

GAZETE NÜSHALARININ TESLİM SÜRESİ UZATILDI

Basın İlan Kurumu’nun yeni teşkilat yapılanması sebebiyle gazetelerin basılı nüshalarını Kurum şubelerine intikal ettirme süreleri ‘üç’ iş gününe çıkacak.