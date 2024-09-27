Keleş, Ali ve İbrahim Erdemoğlu’nun Adıyaman Üniversitesi’ne sağladığı desteklerin bölgeye kazandırdığı değeri dile getirerek, Besni ve Adıyaman’daki eğitim projelerinin önemine dikkat çekti.

"Deprem Sonrası Destek Vurgusu"

Konuşmasında 6 Şubat depremlerinin ardından yaşanan zorluklara değinen Keleş, üniversitenin yüzde yüz kapasiteyle yüz yüze eğitime başlamasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, YÖK Başkanı Erol Özvar, ve diğer yetkililere teşekkür etti. "Toplumsal travmaların aşılmasında dayanışma iklimi en güçlü şekilde hissediliyor" diyen Keleş, devlet-millet birlikteliğiyle normal düzene geçişin sağlandığını ifade etti.

Erdemoğlu Ailesi'nin Katkıları

Erdemoğlu ailesinin eğitime sağladığı katkılara özel bir yer ayıran Rektör Keleş, hem Adıyaman Üniversitesi merkez kampüsü hem de Besni Meslek Yüksekokulu'nda yapılan projelere vurgu yaptı. "Ali Erdemoğlu ve İbrahim Erdemoğlu Fakülte Lojmanları ve Ali Erdemoğlu Besni Meslek Yüksekokulu binaları, üniversitenin fiziksel gelişimine büyük katkı sağlarken, akademik kadro ve öğrencilerin daha huzurlu bir ortamda çalışmasını mümkün kılacaktır" dedi.

Erdemoğlu ailesinin inşaat ve altyapı projelerinin yanı sıra öğrencilere sağladığı burs, staj ve istihdam olanakları da Keleş’in konuşmasında öne çıkan bir diğer konu oldu. Ailenin bu cömertliğinin eğitime yapılan en önemli yatırımlardan biri olduğuna dikkat çeken Rektör Keleş, "Bu destekler, bölgenin eğitim geleceği için umut verici adımlar" şeklinde konuştu.

Açılış ve Temel Atma Törenleri

Konuşma sırasında, Adıyaman Üniversitesi ve Besni’deki kampüslerde fakülte lojmanları ve Meslek Yüksekokulu binalarının temel atma ve açılış törenlerinin gerçekleştirileceğini belirten Keleş, bu yapılar sayesinde bölgenin hem eğitim hem de sosyal altyapısının güçleneceğini söyledi. Özellikle Ebelik ve Hemşirelik bölümlerinin laboratuvar ihtiyaçlarının karşılanmasına verilen desteğin de büyük bir katkı olduğunu dile getirdi.

Konuşmasının sonunda, Rektör Keleş, başta Ali Erdemoğlu ve İbrahim Erdemoğlu olmak üzere, eğitim alanında katkı sunan herkese teşekkürlerini ileterek, yapılan yatırımların "gelecek nesiller için önemli bir ışık" olduğunu belirtti. Keleş, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin başta olmak üzere törene katılan tüm protokol üyelerine teşekkür ederek, projelerin Adıyaman’a, Besni’ye ve ülkeye hayırlı olmasını diledi.

Kaynak : PHA