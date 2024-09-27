"Kahramanmaraş Şehit J. Uzm. Çvş. İsa Özkan 2024/99" kod adlı operasyon, Nurhak ilçesi kırsalında icra edildi. Jandarma ekipleri, bölgedeki arama faaliyetleri sırasında terörist unsurlara ait olduğu düşünülen bir mağaraya ulaştı. Mağarada, uzun süreli barınma amacıyla kullanıldığı tahmin edilen çeşitli yaşam malzemeleri ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerin detaylarına ilişkin bilgi verilmezken, teröristlerin uzun süre bölgede barınabilmek amacıyla bu malzemeleri kullandıkları belirtildi.

"Güvenlik Güçleri Operasyonlarını Sürdürecek"

Güvenlik kaynakları, bölgede Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) unsurlarını etkisiz hale getirmek amacıyla operasyonların aralıksız sürdüğünü ve bölgede terörist unsurların tamamen temizlenmesi için kararlılıkla çalışmalarına devam edeceklerini açıkladı. Ele geçirilen yaşam malzemeleri üzerinde incelemelerin devam ettiği, bölgedeki güvenlik tedbirlerinin artırıldığı bildirildi.

Kaynak : PHA