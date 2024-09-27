Törene, Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, Adıyaman milletvekilleri ve çok sayıda davetli katıldı. Program, hem eğitim bayramının kutlanması hem de Erdemoğlu Ailesi’nin bölgeye yaptığı yatırımların önemini vurgulayan konuşmalarla devam etti.

"Bakan Tekin’den Eğitime Vurgu"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, törende yaptığı konuşmada eğitimin yalnızca bilgi aktarımı olmadığını, aynı zamanda toplumsal değerlerin gelecek kuşaklara aktarılmasında kritik bir rol oynadığını belirtti. Bu sürecin tüm paydaşlarıyla bir dayanışma içinde yürütüldüğünü ifade eden Bakan Tekin, özellikle Erdemoğlu Ailesi'nin eğitim alanındaki katkılarına dikkat çekerek, bölgenin gelişimi için önemli projelere imza attıklarını vurguladı.

"Açılışı Yapılan Projeler"

Törende, Erdemoğlu Ailesi’nin destekleriyle hayata geçirilen ve açılışı yapılan projeler arasında şunlar yer aldı:

Adıyaman Mehmet Erdemoğlu İlkokulu

Adıyaman Servi Erdemoğlu Anaokulu

ADYÜ Besni Ali Erdemoğlu Fakülte Lojmanı

ADYÜ Ali Erdemoğlu Besni Meslek Yüksekokulu

Bu projelerin, bölgenin eğitim altyapısını güçlendirmekle kalmayıp, gelecekteki nesillere daha iyi bir eğitim ortamı sunmayı hedeflediği belirtildi.

"Temeli Atılan Projeler"

Törenin bir diğer önemli kısmı, temeli atılan yeni projelerin duyurulmasıydı. Temeli atılan projeler arasında:

Besni İbrahim Erdemoğlu Öğretmen Evi

Besni Ali Erdemoğlu Jandarma Lojmanı

Besni İbrahim Erdemoğlu Emniyet Lojmanı

ADYÜ Merkez Kampüsü İbrahim Erdemoğlu Fakülte Lojmanı

Tut İlçesi Mehmet Erdemoğlu Kütüphane ve Konferans Salonu yer aldı.

Bu projelerin, bölgenin eğitim ve sosyal yapısına önemli katkılar sağlayacağı ifade edildi. Özellikle öğretmen lojmanları ve kütüphane gibi projelerin, hem eğitimin niteliğini artıracağı hem de eğitimcilerin daha rahat koşullarda çalışmalarına olanak tanıyacağı vurgulandı.

Eğitim Yatırımlarına Teşekkür

Bakan Tekin, açılışı yapılan ve temeli atılan projelerin Adıyaman ve Besni’ye büyük katkı sağlayacağını ifade ederek, bu önemli eğitim yatırımları için başta Erdemoğlu Ailesi olmak üzere tüm destekçilere teşekkür etti. Eğitime yapılan her yatırımın, geleceğe yapılan en önemli yatırım olduğunu belirten Tekin, bu tür projelerin ülkemizin eğitim geleceği için kritik öneme sahip olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak : PHA