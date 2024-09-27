Öcal, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in de katıldığı Eğitim Bayramı etkinliklerinde, okullardaki kötü koşullar, öğretmen açığı ve hükümetin eğitime olan yaklaşımını masaya yatırdı.

Besni Eğitim Bayramı: 26 Yıllık Bir Gelenek

Öcal, Besni Eğitim Bayramı’nın 26 yıldır kesintisiz olarak kutlandığını vurguladı. Besni Eğitim Vakfı, Besni Kaymakamlığı, Besni Belediyesi ve Erdemoğlu ailesinin katkılarıyla düzenlenen bu kutlamalar, bölge halkı için büyük bir önem taşıyor. Ancak, bu coşkulu kutlama sırasında dahi eğitimdeki ciddi sorunlara dikkat çekmekten geri durmayan Öcal, hem Bakan Tekin’e hem de hükümet politikalarına yönelik sert eleştirilerde bulundu.

"Eğitim Bayramını kutluyoruz, ama eğitim sisteminde işler çok kötü" diyerek sözlerine başlayan Öcal, okulların temizlik ve hijyen koşullarından öğretmen açığına kadar birçok soruna değindi. "Okullar büyük bir rezalet içinde. Günlerdir ulusal basında da izliyorsunuz, okullar pislik içinde, temizlik personeli alınmadı" diyerek eğitimdeki personel sorununa dikkat çekti.

Milli Eğitim Bakanlığı ve Hükümetin Eğitim Politikalarına Eleştiriler

Asım Öcal, Milli Eğitim Bakanlığı’nın eğitime bakışını eleştirirken, "Eğitimi farklı bir şekilde algılıyorlar, eğitimle ilgili kaygıları yok" ifadelerini kullandı. Eğitime yapılan bu yaklaşımın, hükümetin eğitimi ideolojik bir araç olarak kullandığını düşündüğünü belirten Öcal, "Önemli olan tek şey, kindar bir nesil yetiştirme amacı" diyerek hükümetin politikalarını hedef aldı.

Öcal, 17 kez müfredat değişikliği ve sık sık bakan değişikliklerinin ardından halen eğitim sisteminde bir iyileşme sağlanamadığını vurguladı. "Milli Eğitim Bakanlığı, eğitimin asıl sorunlarıyla ilgilenmiyor. Temizlik, hijyen, öğretmen açığı gibi temel sorunlar onların gündeminde yok" diyerek eleştirilerine devam etti. Öcal’ın bu çıkışı, sadece hükümet politikalarına değil, Milli Eğitim Bakanlığı’nın süregelen yönetim şekline karşı da ciddi bir eleştiri olarak değerlendirildi.

Besni ve Uşak Arasındaki Kardeşlik Bağları Güçleniyor

Konuşmasının sonunda, Besni ve Uşak Belediyeleri arasındaki kardeş şehir ilişkisine de değinen Öcal, Uşak Belediyesi’nin kendilerine yaptığı ziyaretin büyük bir anlam taşıdığını belirtti. Uşak Belediye Başkanı tarafından gönderilen hediyeleri teslim alan Öcal, Besni halkı adına teşekkürlerini sundu. "Uşak-Besni kardeşliği, iki şehir arasındaki bağları daha da güçlendirecek" diyerek Uşak Belediyesi ile Besni’nin sanayi ve kültürel alanlarda iş birliğini sürdüreceklerini söyledi.

Uşak’tan gelen hediyeler arasında, Guinness Rekorlar Kitabı’na giren Uşak tarhanası ve yöresel helva da yer aldı. Bu sembolik hediyeler, iki şehir arasındaki kültürel bağların daha da kuvvetlenmesini temsil ediyor.

Öcal’dan Sert Mesaj: "Eğitimi Siyasi Bir Araç Olarak Kullanmayın"

Öcal, konuşmasını eğitimde yaşanan bu sorunların çözümsüz bırakılmasının kabul edilemez olduğunu belirterek, hükümete ve Milli Eğitim Bakanlığı’na seslendi: "Bu ülkenin çocukları ve gençleri, siyasetin oyuncağı olamaz. Eğitimdeki sorunları çözmek için ideolojik bakış açılarınızı bırakın. Temiz okullarda, nitelikli öğretmenlerle eğitim almaları gereken çocuklarımız, bu yanlış politikaların kurbanı olmamalıdır" diyerek hükümetin eğitim politikalarını değiştirmesi gerektiğini söyledi.

Kaynak : PHA