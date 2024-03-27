AK Parti Adıyaman Belediye Başkan Adayı Ziya Polat, Adıyaman’da yaşayan yaşlıları ve emeklileri çok önemsediklerini ve onlara özel projeler hazırladıklarını vurguladı.

Her insanın, beşikten mezara kadar, ömrünün her evresinde ilgiye, sevgiye, saygıya ve insanca yaşama hakkına sahip olduğunun altını çizen Polat şu ifadeleri kullandı:

"Kurulduğu 2002 yılından bu yana toplumdaki sosyal devlet anlayışını gerçek anlamda değiştiren AK Parti, yaşlılarımızın kaliteli yaşamını ve genel sağlığını artırmaya odaklı etkin politikalar üretmeye devam ediyor. Bizim dönemimizde yaşlılarımız çok daha fazla ilgi ve şefkat görecek. Onların bilgi, deneyim ve tecrübeleri sayesinde bugün toplumların istikballerine yön verdiğini ve yaşamlarını şekillendirdiğini unutmadan onlara gereken özeni sunacağız. Dünümüz ile yarınlarımız arasında gönül köprüsü ve birer hayat rehberi olarak gördüğümüz yaşlılarımıza bizler de yerelde gereken ilgiyi ve hassasiyeti fazlasıyla göstereceğiz. Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri, Yaşlı Bakım Evleri, Evde Bakım Hizmetleri, Evde Sağlık Hizmetleri, Emeklilere Doğalgaz Yardımı, 30. Yılını Dolduran Çiftlere Gezi Paketi başta olmak üzere birçok projemizi hayata geçirerek görev süremiz içerisinde onlara hak ettikleri hizmetleri sağlayacağız. Bu duygularla bugünlerimizin mimarı olan değerli büyüklerimize, mutlu, huzurlu, sağlıklı ve uzun bir ömür diliyor, hepsine saygılarımı ve hürmetlerimi iletiyorum."



Kaynak : PHA