GAP olay gazetesine seçim arifesinde değerlendirmede bulunan Delioğlu Şanlıurfa’da sadece iki partinin seçim kazanma şansı var diğerleri kazanmak için değil AK partiye kaybettirmek için çalışıyorlar dedi.

Delioğlu yaptığı değerlendirmede şunları söyledi ‘Ak Parti kurulduğundan beri Cumhurbaşkanımıza en büyük desteği veren illerden biri Şanlıurfa’dır.

Bu seçimlerde de sahada gördüğümüz şey seçim sonuçlarının her zaman olduğu gibi AK Partinin lehine olacağı yönündedir. 31 Mart seçimlerinden Büyükşehir başta olmak üzere bütün seçim bölgelerinden zaferle çıkacağız.

Son haftaya giriyoruz, il geneli teşkilat olarak Belediye başkanlarımızla adaylarımızla, milletvekillerimizle, İl ve ilçe teşkilatlarımızla çalmadık kapı bırakmadık. Son birkaç gün kaldı biz aralıksız çalışmaya gece gündüz devam ediyoruz.

Son haftada da son saniyeye kadar vatandaşlarımızla buluşmaya devam edeceğiz. Seçimle ilgili bütün hazırlıklarımız tamamdır.

AK Parti her zaman seçime hazır bir partidir. Teşkilatlarımız hepsi görevlerini başarıyla tamamladılar.

Seçim çalışmalarına başladığımız günden beri ifade ediyorum Şanlıurfa’da seçim kazanma ihtimali olan iki parti var. Biri AK Parti diğeri ise DEM Parti’dir. Bu iki parti dışında diğer partilerin seçim kazanma ihtimali yoktur.

Ama bazı partiler seçim kazanmak için değil, AK Parti’ye nasıl seçim kaybettiririz düşüncesi üzerinde strateji kurmuşlardır.

Bunlar bizden alacakları biraz oyla Dem Partisini kazandırma çabası içerisindelerdir. Bu görüşümü Şanlıurfa büyükşehir ve merkez ilçeleri anlamında söylemiyorum, buralarda zaten sıkıntımız yok, sadece çok az bazı ilçelerimizde bizden koparacakları oylarla Dem Partisine seçimi kazandırma ihtimali olduğunu anlatmak istiyorum, vatandaşlarımızı bu ilçelerle ilgili uyarıyoruz. AK partiye seçim kaybettirme üzerine çalışan bu kesimin her hangi bir seçim bölgesinde Şanlıurfa’da seçim kazanma ihtimali yoktur.

Vatandaşlarımıza bize yapılmak isteneni ve doğacak sonuçları, bu konuyu çok iyi anlattık ve vatandaşlarımız da bunu çok iyi anladılar, gayet iyi çözdüler.

Her ne kadar bizden az bir oy alacak olsalar da milletimizin sağduyusuyla inşallah bu emellerine ulaşamayacaklar, biz planlanan bu oyunu milletimizin sağduyusuyla bozacağız.

31 Mart’ta yapılacak olan seçimler İnşallah ülkemize ve Şanlıurfa’ya hayırlı bir seçim olur. Seçim sonuçlarımızın da şimdiden Şanlıurfa ve bütün milletimize hayırlı olmasını diliyorum.

Haber: Zeynel Abidin Kıymaz

Kaynak : PHA