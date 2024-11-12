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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ele geçirilen silah ve mühimmatlar tek tek sıralandı:

Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi. ANKARA (İGFA) - Operasyon bölgelerinde terörü kaynağında yok etme çalışmalarını sürdüren Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirdiği arama tarama faaliyetlerinde teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirdi.

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