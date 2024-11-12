Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi.ANKARA (İGFA) - Operasyon bölgelerinde terörü kaynağında yok etme çalışmalarını sürdüren Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirdiği arama tarama faaliyetlerinde teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirdi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ele geçirilen silah ve mühimmatlar tek tek sıralandı:
- 1 adet RPG-7 roketatar,
- 1 adet MG-3 makineli tüfek,
- 2 adet 7.62 mm PKMS makineli tüfek,
- 2 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği,
- 1 adet M-16 piyade tüfeği,
- 23 adet AK-47 piyade tüfeği,
- 1 adet tabanca,
- 1 adet av tüfeği,
- 12 adet havalı tüfek,
- 2 adet dürbün,
- 24 adet silah üstü gündüz görüş dürbünü,
- 5 adet muhtelif nişangâh,
- 50 adet muhtelif keskin nişancı tüfeği dürbünü,
- 1 adet telsiz,
- 1 adet fotoğraf makinesi,
- 1 adet dizüstü bilgisayar,
- 2 adet lazer mesafe ölçer.