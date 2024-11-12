"Gazetecilik Faaliyeti Suç Haline Getirilebilir Uyarısı"

Basın Konseyi tarafından yapılan yazılı açıklamada, yeni yasa teklifinin yürürlüğe girmesi halinde gazetecilik faaliyetinin “etki ajanlığı” suçlamasına maruz kalabileceği ve eleştirel habercilik yapan gazetecilerin yargı tehdidiyle karşı karşıya kalacağı belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bu yasanın yürürlüğe girmesi durumunda, gazetecilik faaliyeti keyfî bir şekilde ‘etki ajanlığı’ olarak nitelendirilebilecek, eleştirel habercilik yapan gazeteciler ve medya kuruluşları yargı ve hapis tehdidiyle karşı karşıya kalacaktır. Şeffaflıktan, hesap verebilirlikten uzak uygulamalarla iktidara geniş takdir yetkisi tanıyan söz konusu düzenleme, gazeteciliğin temel unsuru olan sorgulamayı 'Devletin güvenliği veya siyasal yararları aleyhine suç' kapsamına almaktadır."

"Demokratik Toplumlarda Kabul Edilemez Bir Suç Üretme Çabası"

Basın Konseyi, düzenlemenin Türkiye'nin imzacısı olduğu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 9. ve 10. maddelerini ihlal ettiğini vurguladı. Açıklamada, demokratik toplumlarda kabul edilemez bu suç üretme çabasının, ifade ve basın özgürlüğüne darbe vuracağı belirtildi:

“Demokratik toplumlarda kabul edilemez bu suç üretme çabaları, Türkiye'nin de altında imzası bulunan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 9. ve 10. maddelerini ihlâl eder niteliktedir. Geniş biçimde yorumlanabilecek, son derece muğlak bu yeni suç tanımı tüm muhalif kesimleri sözde ajanlık kıskacına alarak sindirmeyi amaçlamaktadır.”

“Topluma Yönelik Cadı Avına Dönüşme Potansiyeli Taşıyor”

Açıklamanın devamında, düzenlemenin “yeni tip casuslukla mücadele” amacıyla getirildiği öne sürülse de, sadece gazetecileri değil tüm toplumu hedef alabileceği uyarısı yapıldı. Basın Konseyi, tüm kesimleri “cadı avı” olarak tanımladığı bu tasarının geri çekilmesini talep etti:

“Yeni tip casuslukla mücadele amacıyla Meclis’e getirildiği iddia edilen ancak sadece gazetecilere değil tüm topluma yönelik bir ‘cadı avı’na dönüşme potansiyeli taşıyan bu taslaktan vazgeçilmesini ivedilikle bekliyoruz.”

Kaynak : PHA