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Ele geçirilenler malzemeler şöyle sıralandı:

Meteoroloji'den 12 il için 'kuvvetli' uyarı!

Meteoroloji'den 12 il için 'kuvvetli' uyarı!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan paylaşımda, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen arama tarama faaliyetlerinde, teröristlere ait silah ve malzeme ele geçirildiği duyuruldu.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen arama tarama faaliyetlerinde, teröristlere ait silah ve malzeme ele geçirildi. ANKARA (İGFA) - Kahraman Mehmetçikler, teröristler tarafından kullanılan mağara, sığınak ve barınaklara tek tek girmeye devam ediyor.

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