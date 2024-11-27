"Sürücüler Bilgilendirildi"

Denetimler sırasında polis ekipleri, otobüs sürücülerine kış lastiği uygulamasının önemini anlatarak bilgilendirme yaptı. Araçların lastikleri kontrol edilirken, sürücülerden özellikle kış şartlarına uygun lastik kullanmaları gerektiği vurgulandı.

"Trafik Güvenliği İçin Uyarılar"

Polis ekipleri ayrıca sürücülere, emniyet kemeri takmaları, trafik kurallarına uymaları ve uzun yolculuklarda dikkatli olmaları gerektiği konusunda hatırlatmalarda bulundu. Denetimlerin, sürücülerin ve yolcuların can güvenliğini sağlamak için düzenli olarak devam edeceği bildirildi.

"1 Aralık Kış Lastiği Zorunluluğu"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından belirlenen uygulama gereği, 1 Aralık 2024 - 1 Nisan 2025 tarihleri arasında ticari araçlarda kış lastiği kullanımı zorunlu olacak. Trafik ekipleri, kış şartlarının sert geçtiği bölgelerde denetimlerin sıklaştırılacağını belirterek sürücüleri uyardı: “Kış lastiği takmayan ticari araçlara idari para cezası uygulanacak.”

Adıyaman’da gerçekleştirilen bu denetimlerin, olası kazaların önlenmesi ve yol güvenliğinin artırılması için büyük önem taşıdığı ifade edildi.

Kaynak : PHA