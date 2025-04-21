Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyinde sürdürülen Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında Mehmetçik’in yeni bir başarıya imza attığını duyurdu.ANKARA (İGFA) - Pençe-Kilit Operasyonu’nda teröristlere ait mağara ele geçirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, arama-tarama faaliyetleri sırasında tespit edilen bir mağarada çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

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Bakanlık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, teröristler tarafından barınma ve saklanma amacıyla kullanıldığı belirtilen mağaranın imha edildiği operasyonların kararlılıkla devam ettiğini vurgulandı.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1914263673301770241

Kaynak: İGF