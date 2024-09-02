Özel, bu sloganı atan teğmenleri eleştiren AKP'li isimlere yönelik açıklamasında, "Mustafa Kemal'in askerleriyiz demeyen bir teğmen varsa beka sorunu oradadır" ifadesini kullandı.

"Mustafa Kemal'in Askeriyim Demekten İtiraz Eden Teğmen Mezun Ediyorsak Yandığımızın Resmidir"

Ankara İl Danışma Kurulu Toplantısı'nda konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kara Harp Okulu mezuniyet töreni sonrası atılan sloganla ilgili tartışmalara dair sert ifadeler kullandı. Özel, "Mustafa Kemal'in askeriyim demeye itiraz edecek bir teğmen mezun ediyorsak işte yandığımızın resmi oradadır. Mustafa Kemal'in askerleriyiz demeyen bir teğmen varsa beka sorunu oradadır," şeklinde konuştu.

Özel'in açıklamaları, teğmenlerin "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı atmasına tepki gösteren bazı AKP'li isimlerin eleştirilerine bir yanıt niteliği taşıyor. Özellikle bu sloganın, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e olan bağlılığı vurguladığını belirten Özel, "Mustafa Kemal'in askerleriyiz diyenleri hedefe koymaya kalkanları, bu andın herhangi bir kelimesiyle çelişkili olanları tarih de biz de affetmeyeceğiz," dedi.

Teğmenlerin Sloganı ve Siyasi Yankıları

Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde teğmenlerin "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı atması, sosyal medyada geniş yankı uyandırmış ve farklı kesimlerden çeşitli tepkiler almıştı. Özellikle AKP'ye yakın bazı isimler bu sloganı eleştirirken, birçok sosyal medya kullanıcısı ve muhalefet, teğmenlere destek vermişti.

Özgür Özel, konuşmasında ayrıca, "Bu ne siyasettir, ne 28 Şubatçılıktır bilmem ne... Bir gün askerler işlerini bırakıp bizim işlerimize karışmaya kalkarsa 15 Temmuz gecesi nasıl 14 arkadaşımızla gittik Meclis'i açtırdık, orada durmayabiliriz," diyerek, konunun askeri vesayet tartışmalarına çekilmesine de tepki gösterdi.

"Mustafa Kemal'in Askerleriyiz" Tartışması Büyüyor

Özel'in açıklamaları, "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı ve sonrasındaki tartışmaların büyüyerek devam edeceğini gösteriyor. Teğmenlerin bu slogana olan bağlılığına yönelik eleştiriler ve destekler, Türkiye'nin siyasi atmosferinde yeni bir tartışma konusu yaratmış durumda.

CHP Genel Başkanı Özel’in sert açıklamaları, parti içi ve kamuoyu nezdinde güçlü bir mesaj verirken, teğmenlerin Mustafa Kemal Atatürk’e olan sadakatlerinin sorgulanmasını kabul etmediklerini belirtti. Özel, "Mustafa Kemal'in askeriyim" demekten çekinen bir subayın, Türk ordusunda yeri olmadığını vurgulayarak, bu tür eleştirileri kesin bir dille reddetti.

Kaynak : PHA