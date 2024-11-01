Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutuklanması ve Esenyurt Belediye Başkanlığına kayyum atanmasını değerlendiren Özel, “Bu milletin iradesine saygısızlık eden iktidarın ve ortaklarının bize karşı yaptığı bu darbeye karşı dimdik ayaktayız. Biriz, birlikteyiz, hep beraberiz” dedi. CHP lideri, “Erdoğan, cesaretin varsa gel, çık karşımıza; biz seçime hazırız” diyerek meydan okudu.

“Sine-i Millet Erken Seçim Demek Değildir”

Özel, iktidardan gelen "sine-i millet" çağrılarına dikkat çekerek, sine-i millet kavramının erken seçim anlamına gelmediğini ve bu konuda muhalefetin tuzağa düşmemesi gerektiğini vurguladı. "Sine-i millet, erken seçim anlamına gelmiyor; 90 gün sonra yapılacak ara seçim anlamına geliyor. Bu, AK Parti ve MHP'nin kurduğu bir tuzaktır" diyen Özel, muhalefetin bu oyunlara karşı uyanık olması gerektiğini belirtti.

Esenyurt Halkından Ahmet Özer’e Destek

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutuklanması ve belediyeye kayyum atanması sonrasında Esenyurt halkıyla bir araya gelen Özgür Özel, Özer’e destek mesajları verdi. Özer’in hukuksuz bir şekilde görevinden alındığını savunan Özel, “Ahmet Özer, akademisyen bir bilim insanı ve iki kişiden birinin oyuyla seçilmiş bir belediye başkanıdır. Kendisi yalnız değil, Esenyurt halkı onun yanındadır” dedi.

“Türkiye’de Kürt Sorunu Var, Çözümü Engelleyen İktidardır”

Özel, hükümetin kayyum politikalarının Türkiye’de bir Kürt sorununun varlığını kabul etmeme çelişkisi taşıdığını ifade etti. Özel, "Kürt sorununu çözeceğiz diyen ama sorun yok diyen bu hükümet, Esenyurt’ta yaptığı kayyum atamalarıyla aslında sorunu tüm dünyaya ilan etti" diyerek, Kürt sorununun varlığını ve hükümetin bunu çözme konusunda samimi olmadığını söyledi.

“FETÖ’den Kalan Kumpaslar ve Operasyonlarla Muhalefete Darbe Yapılıyor”

CHP lideri, AK Parti’nin yargı sistemini FETÖ usulü kumpaslarla çalıştırdığını öne sürerek, Ahmet Özer’in tutuklanmasının hukuksuz bir süreç olduğunu vurguladı. "Ahmet Özer, sabah saat 05.00’te kapısının kırılarak gözaltına alındı, belediye binasına balyozla girildi. Bu usulsüzlükler bir kumpasın işaretidir" diyen Özel, yargının hükümet tarafından baskı altında tutulduğunu ifade etti.

“Erken Seçim İçin Her Şeyi Yapacağız”

Erken seçim taleplerini yineleyen Özel, “Halkın iradesine ipotek koyan bu iktidarın karşısında mücadelemizi sürdüreceğiz. Sandık gelecek ve Erdoğan’ı göndereceğiz” diye konuştu. CHP lideri, parti olarak Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’e desteklerinin devam edeceğini ve seçim sürecinde birlik içinde çalışacaklarını ifade etti.

“Birlikte Türkiye’yiz, Ayrışma Çabalarına İzin Vermeyeceğiz”

Özgür Özel, konuşmasını birlik ve kardeşlik mesajlarıyla tamamlayarak, "Farklı renklerimizle, geçmişten gelen kardeşliğimizle, emperyalizme karşı omuz omuza mücadele etmiş bir milletiz. Bu ülkeyi birbirine düşürmek isteyenlere rağmen birlikte yaşayacağız ve kötülükle birlikte mücadele edeceğiz" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin mücadelesini daha da yükselteceğini belirten Özel, muhalefet partilerine, sendikalara ve sivil toplum kuruluşlarına birlik çağrısında bulunarak, “Türkiye’nin daha fazla geriye götürülmesine tahammülümüz yok. Türkiye'yi sokulmak istenen baskıcı yoldan rahatsız olan herkes sesini yükseltmelidir” ifadelerini kullandı.

Kaynak : PHA