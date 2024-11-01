ÖHD, savunma mesleğine yönelik baskıları kınayarak avukatlara yönelik tehdit ve gözaltı uygulamalarına derhal son verilmesi çağrısında bulundu.

“Savunma Hakkına Müdahale ve Mesleki Görevde Gözaltı”

ÖHD üyesi avukatlar adına basın açıklamasını Av. Beyza Diler ve Av. Zübeyir Boztemir okudu. Yapılan açıklamada, Avukat Bedirhan Sarsılmaz’ın, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde müdafi olarak görevini sürdürdüğü esnada, hakkında açılmış bir soruşturma gerekçesiyle gözaltına alındığı belirtildi. ÖHD yetkilileri, avukatlık görevi sırasında alınan bu gözaltı kararının savunma hakkını ihlal ettiğini belirterek, “Meslektaşımız duruşma salonunda müvekkilinin savunmasını yaparken mahkeme, kamu görevi olan savunma hakkını yok sayarak meslektaşımızın gözaltına alınmasına izin vermiştir” ifadelerine yer verdi.

“Gözaltı Süresince Hukuksuz Kısıtlamalar Uygulandı”

Açıklamada, Av. Sarsılmaz’ın gözaltında tutulduğu süre boyunca hukuksuz uygulamalara maruz kaldığı vurgulandı. 4 gün boyunca İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’nde tutulduğu sırada dosyadaki evrakların incelenmesine kısıtlama getirildiği, avukatlarıyla görüş hakkının ise hukuka aykırı şekilde engellendiği ifade edildi. ÖHD yetkilileri, avukatların mesleki güvencelerine rağmen bu hakların göz ardı edilmesinin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

“Savunma Dokunulmazlığı İhlal Edildi, Meslektaşımız Hedef Alındı”

ÖHD yetkilileri açıklamalarında, Sarsılmaz hakkında Avukatlık Kanunu’nun 58. maddesi kapsamında Adalet Bakanlığı’ndan izin alınmadan soruşturma yürütüldüğünü ve soruşturmanın, avukatların savunma dokunulmazlığına aykırı şekilde açıldığını belirtti. Açıklamada, “Meslektaşımızın müvekkil yakınlarıyla yaptığı telefon görüşmelerinin dinlenmesi, mesleki faaliyetlerinin suçlama konusu yapılması Avukatlık Kanunu’na açıkça aykırıdır” denildi.

“Savunma Mesleğine Yönelik Saldırılar Savunma Hakkına Tehdittir”

Açıklamada, avukatlara yönelik bu tür uygulamaların savunma hakkına bir tehdit olduğu vurgulandı. “Her gün adliyede, emniyette, hapishanede görevini yapan bir avukat olarak Bedirhan Sarsılmaz’ın gözaltına alınması ve mesleki faaliyetlerinden dolayı tutuklanması kabul edilemez” diyen ÖHD yetkilileri, avukatlara yönelik baskıların savunma hakkına yönelik bir tehdit olduğunu kaydetti.

ÖHD açıklamasında, “Siyasi iktidarın baskıları ile avukatlara karşı yürütülen soruşturma ve gözaltı kararları, meslektaşımız şahsında tüm avukatlara karşı bir gözdağı niteliğindedir. Ancak bizler bugüne dek baskı ve tehditlere karşı geri adım atmadık, mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz” ifadeleri yer aldı.

Bedirhan Sarsılmaz’ın Kararlılığı: “Tehditlere Boyun Eğmiyoruz”

ÖHD yetkilileri, Av. Sarsılmaz’ın gözaltına alınma sürecinde gösterdiği kararlılığın, avukatların savunma mesleğine yönelik tehditlere karşı geri adım atmayacağının bir göstergesi olduğunu belirtti. “Bedirhan Sarsılmaz, gözaltı kararı kendisine bildirilmesine rağmen duruşma salonunu terk etmeyerek müvekkilini savunmayı tercih etmiştir. Bu duruş, avukatlık mesleğine yönelik baskıların bizler için bir anlam taşımadığını, savunma hakkının korunmasına yönelik mücadelemizin süreceğini ortaya koymaktadır” denildi.

Dayanışma Çağrısı

ÖHD, tüm baro ve hukuk örgütlerini Bedirhan Sarsılmaz’ın serbest bırakılması için destek olmaya davet etti. Açıklamanın sonunda, “Savunma mesleğine yönelik baskılara karşı dayanışma içinde sesimizi yükseltmek zorundayız” ifadelerine yer verildi. Avukatlar, açıklamayı “ÖHD susmadı, susmayacak; savunma susmadı, susmayacak” diyerek tamamladı.

Kaynak : PHA