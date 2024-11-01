Alınan bilgiye göre Karaköprü ilçesi Güzelşehir Mahallesinde ikamet eden öğretmen Ali Apaydın (41), 4. katta oturduğu apartmanın merdiven boşluğuna file takarken dengesini kaybederek aşağı düştü.

Ağır yaralanan Apaydın, ambulansla kaldırıldığı Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Apaydın, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Apaydın'ın ölüm haberi öğrencileri ve Urfa'daki eğitim camiasını üzüntüye bağdu.

Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü Asım Sultanoğlu da sosyal medya hesabından yaptığı başsağlığı paylaşımında, "Kaplan İlkokulu Müdürü aynı zamanda Halfeti İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Ahmet Apaydın'ın kardeşi Ali Apaydın vefat etmiştir. Okul Müdürümüze Allah'tan rahmet, acılı ailesine, eğitim camiamıza ve sevenlerine sabır diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak : PHA