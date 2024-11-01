Başkan Tutdere, “Bu bütçe, depremden etkilenen ve binlerce kayıp vermiş olan Adıyaman halkının parasıdır” diyerek bütçenin halkın hizmetine en verimli şekilde aktarılacağını vurguladı.

“Depremden Etkilenen Halkımızın Parasıdır, En İyi Şekilde Harcayacağız”

Başkan Tutdere, bütçenin onaylanmasının ardından yaptığı açıklamada, “2025 bütçemiz tüm meclis üyelerimizin desteğiyle oy birliğiyle kabul edildi. Bu bütçe, depremde kayıplar vermiş halkımızın emanetidir. Her kuruşunu dikkatle takip etmek ve halkımıza en iyi hizmeti sunmak bizim boynumuzun borcudur” ifadelerini kullandı. Bütçenin, Adıyaman’da altyapıdan sağlık hizmetlerine kadar pek çok alanda etkin bir şekilde kullanılması planlanıyor.

Meclis Toplantısında Gündeme Dair Açıklamalar: “Yargı Eliyle Milletin İradesine Darbe Yapıldı”

Toplantıda gündeme ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Başkan Tutdere, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutuklanması ve belediyeye kayyum atanmasına dair açıklamalarda bulunarak, “Halkın seçme hakkını hiçe sayarak yapılan bu uygulamalar, ülkemizin birlik ve beraberliğini zedelemektedir. Bir hukukçu olarak bu tür işlemlerin hukuka aykırı olduğunu düşünüyor ve yöneticilerimizin hukuk çerçevesinde hareket etmelerini bekliyoruz” dedi.

"Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları: Adıyaman’da Bir İlk"

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında Adıyaman’da geniş katılımlı etkinlikler düzenlendiğini belirten Başkan Tutdere, “Adıyaman tarihinde bir ilke imza atarak halkımızın yoğun katılımıyla coşkulu bir Cumhuriyet Bayramı kutlaması gerçekleştirdik. Bugün bu makamlarda hizmet edebiliyorsak, bu bağımsızlığımızı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimize borçluyuz” dedi.

"Öne Çıkan Projeler: Halk Ekmek Fabrikası, Altyapı ve İçme Suyu Onarımları"

Adıyaman Belediyesi’nin son dönemde gerçekleştirdiği önemli projelere de değinen Başkan Tutdere, halk ekmek fabrikası ihalesinin büyük ilgi gördüğünü ve sürecin tamamlandığını duyurdu. Tutdere, “Halk Ekmek Fabrikası ihalesi kamuoyuna açık şekilde gerçekleştirildi. İhaleyi kazanan firma işe başlayacak ve 2025’in ilk çeyreğinde tesisi faaliyete geçirmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

Altyapı çalışmalarında da önemli adımlar atıldığını belirten Tutdere, “520 milyon TL değerindeki altyapı projemiz başladı. Alitaşı, Barbaros, Yeni Mahalle ve Karapınar gibi mahallelerde toplam 111 kilometrelik yağmur suyu ve kanalizasyon hattı yapım çalışmaları başladı” ifadelerini kullandı.

"Deprem Sonrası İçme Suyu Hatlarında Onarımlar Yapıldı"

Başkan Tutdere, depremin ardından hasar gören içme suyu hatlarının onarıldığını ve vatandaşların su ihtiyacının güvence altına alındığını belirtti. Ekiplerin 5 kilometrelik hasarlı hattı onardığını kaydeden Tutdere, “Geçici su kesintileri yaşandı ancak kış aylarında hasarın büyümemesi adına bu çalışma acilen yapılması gereken bir adımdı” dedi.

"Çeşitli Ziyaretler: Fransa ve Çin Seyahatleri"

Adıyaman’ın uluslararası tanıtımı ve iş birliklerini artırmak için çeşitli ziyaretlerde bulunduğunu belirten Başkan Tutdere, Fransa’da Fransız Uluslararası İlişkiler Enstitüsü’nde (IFRI) Adıyaman’ı tanıttıklarını, Çin seyahatiyle de toplu taşıma alanında yeni projeler için araştırmalarda bulunacaklarını açıkladı. Fransa ziyaretinde Adıyaman’a yönelik övgü dolu yorumlar aldığını belirten Tutdere, Fransız Kalkınma Ajansı’nın Adıyaman’daki içme suyu projelerine destek sağladığını belirtti.

Başkan Tutdere, seyahat harcamalarına dair detayları da paylaşarak, Fransa ziyaret masraflarının davet eden kuruluş tarafından, Çin seyahatinin ise bir kısmının davet eden kuruluş ve bir kısmının belediye tarafından karşılanacağını belirtti.

Başkan Tutdere, şeffaf ve verimli bir yönetim anlayışıyla halkın hizmetinde olacaklarını ifade etti.

Kaynak : PHA