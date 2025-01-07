Erdoğan’ın SGK Eleştirilerine Cevap

Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın CHP'li belediyeler ile ilgili yaptığı açıklamalara cevap verdi. Erdoğan’ın, belediyelerin SGK borçlarını altın hesabı üzerinden değerlendirmesi üzerine Özel, “9 kamyon altını çek SGK’nın önüne, üçte bir kamyon altını vermeyen namussuzdur” diyerek eleştirisini sürdürdü.

"Vatandaşın Gerçek Gündemini Duyuyoruz"

Özel, partisinin grup toplantısında, geçtiğimiz günlerde Manisa, Ardahan, Kars ve Erzurum illerinde vatandaşlarla bir araya geldiğini belirterek, "Emeklilerin, asgari ücretlilerin, esnafın, üreticilerin dertlerini dinledik. Milletin gerçek gündemini, hayat pahalılığını, geçim sıkıntısını dile getirmeye çalıştık" dedi.

İktidarın Suriye Politikası Eleştirildi

Erdoğan’ın Suriye'deki “zafer” söylemlerine de değinen Özel, “4.5 milyon sığınmacı Türkiye’ye gelmiş, Türkiye’nin ekmeğine, aşına, işine ortak olmamış gibi zafer var diyor” ifadelerini kullandı. Özel, vatandaşın bu söylemlerle karnının doymadığını ve iş bulamadığını belirtti.

Doğalgaz Fiyatlarına Yüzde 50 İndirim Önerisi

Kars, Ardahan ve Erzurum gibi bölgelerde kışın sert geçtiğini hatırlatan Özel, bu bölgelere doğalgazda yüzde 50 indirim yapılmasını önerdi. Özellikle doğalgazın yüksek fiyatları nedeniyle halkın zor durumda olduğunu belirten Özel, geçmişte Bülent Ecevit'in uyguladığı kömür destek programını hatırlatarak, doğalgaz yardımlarının arttırılmasını talep etti.

Hayvancılık Sorunlarına Dikkat Çekildi

Özel, hayvancılık sektöründeki sorunlara da değindi. Yem fiyatlarının artması ve ithal hayvanların yerli üreticiyi olumsuz etkilemesi üzerine yapılan eleştirileri gündeme getirdi. Özel, ithal hayvanların kalitesinin Türkiye’de üretilenlerden çok daha düşük olduğunu vurguladı.

SGK Borçları ve Yandaş Şirketler

SGK’nın borçlarıyla ilgili olarak, Özel, Erdoğan’ın CHP’li belediyelere yönelik eleştirilerine karşı, borçların büyük kısmının AKP’ye yakın yandaş şirketlere ait olduğunu söyledi. “SGK’nın alacağı 270 ton altına karşılık geliyor. Bunun 240 tonu Erdoğan’ın yandaşlarından” diyen Özel, belediyelerin borçlarının çok daha düşük olduğunu savundu.

"Seçim Rüşveti Değildiyse Neden 25 Metreküp Bedava?"

Özel, Erdoğan’ın seçim dönemi sırasında yaptığı doğalgaz desteğini de eleştirdi. Seçim öncesi verilen 25 metreküp bedava doğalgaz desteğini hatırlatan Özel, "Eğer seçim rüşveti değildiyse, neden şimdi bu destek yok?" diye sordu.

İhalelerdeki Yolsuzluk İddiaları

Özel, Çorum-Delice hızlı demiryolu projesi ile ilgili yaşanan ihale yolsuzluklarına da dikkat çekti. İhaleyi dört gün erteleme sonrası aynı firmaya verildiğini belirten Özel, projenin maliyetinin 6 kat daha fazla olduğunu iddia etti.

"Hizmet Engelleniyor"

Özel, son olarak, CHP’li belediyelere yönelik olarak hükümetin engellemelerini gündeme getirdi. "Yoksula, öğrenciye, işsize dokunmasına mani olabilmek için belediyelerin hesaplarına haciz uygulanıyor" diyen Özel, CHP’li belediyelerin hizmetlerine müdahale edilmesine karşı durduklarını belirtti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısındaki konuşmasında Erdoğan'a yönelik sert eleştirilerde bulunarak, CHP'nin, halkın gerçek gündemini dile getirmeye devam edeceğini vurguladı

Kaynak : PHA