Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen "yasa dışı ve ruhsatsız silahlanmayla mücadele" kapsamında operasyon düzenlendi.

Kent merkezi, Akçakale, Siverek ve Viranşehir ilçelerinde bazı adreslere eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda 4 uzun namlulu tüfek, 29 ruhsatsız tabanca, 32 şarjör ve 56 mermi ele geçirildi.

Operasyonda 10 şüpheli ekiplerce gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 10 zanlıdan 4’ü tutuklandı, diğerleri ise adlı kontrol şartları uygulanarak salıverildi.

Kaynak : PHA