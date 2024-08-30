Özel, protokol konuşmalarında kendilerine yer verilmemesine dikkat çekerek, “Burası babasının yeri değil, Türkiye Cumhuriyeti'nin yeridir” ifadelerini kullandı.

Protokolde Muhalefete Yer Yok

Özgür Özel, Dumlupınar’da gerçekleştirilen halk buluşmasında yaptığı konuşmada, 30 Ağustos Zafer Bayramı törenlerinde muhalefet partisi olarak kendilerine konuşma hakkı verilmemesine tepki gösterdi. Özel, “Ağustos ayı zaferlerle dolu bir ay ve biz her yıl olduğu gibi Dumlupınar’a gelerek birlik ve beraberlik içinde olmalıyız” dedi. Özel, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya atıfta bulunarak, “Yerlikaya, çocuğunun düğününe çağırsa misafir olarak giderim ama burası Türkiye Cumhuriyeti’nin yeri. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu partinin genel başkanı sana kendini ezdirir mi?” şeklinde konuştu.

"Vali Bey Korkuyor"

Protokolde konuşma hakkı verilmemesiyle ilgili açıklamalarına devam eden Özel, “Resmi törenlerin programı geldiğinde bana ‘Sayın Genel Başkanım, protokol konuşmalarında sözünüz yok’ dediler. Neden diye sorduğumda, vali bey korkuyor dediler. Korksun. Bakandan emir bekliyor. Normalde buraya bakan gelmez, ama ben gelince önce Spor Bakanı, sonra İçişleri Bakanı geliyor” diyerek tepkisini dile getirdi.

"Atatürk'ün Kurduğu Partinin Genel Başkanı Sana Kendini Ezdirir mi?"

Özel, konuşmasında, CHP’nin ana muhalefet partisi olarak protokolde üçüncü sırada yer aldığını vurguladı ve “Ben emekli öğretmen çocuğu Özgür Özel olarak, Manisalı eczacı olarak geleyim oturayım. Ama Türkiye’nin son seçimlerinde birinci partisinin genel başkanı olarak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu partinin lideri olarak sen gel otur, biz konuşalım, sen dinle. Sana kendimi ezdirir miyim?” diye ekledi.

Yerlikaya'ya Mesaj: "Yerinizde Yeller Eser"

Özel, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya yönelik eleştirilerini sürdüren Özel, “Özel kalemlerinden şimdi arıyorlar, aman genel başkan gelsin. Geleceğim geleceğim. Neymiş orada oturacakmış. Oturun Ali Bey oturun, bu sene oturun, Allah nasip ederse seneye de oturun. Sonra yerinizde yeller eser” dedi.

"Gerginlikten Medet Umanlar"

Özgür Özel, hükümetin muhalefetle çatışma yaratma stratejisini eleştirerek, “Bunlar anket yaptırmış, CHP önde çıkıyor, şimdi formülü bulmuşlar. Biz çatışmaya geçelim diyorlar. Tayyip Bey’e akıl vermişler, kavga edersek arkamızda toplanır bizimkiler. Ekonomide kötü hemen kavga etmeliyiz” şeklinde konuştu.

"Bu Fırsatı Onlara Vermeyeceğim"

Özel, hükümetin CHP’yi provoke etmeye çalıştığını savunarak, “Biz ellerimizde bu bayraklarla o resmi törene gitmek, orada konuştuğumuz zaman yalanları boşa çıkacak diye bizi bir şekilde provoke etmek istiyorlar. CHP olarak öyle bir resmi törende kargaşanın tarafı olamayız. Biz bu ülkeyi kuran iradeyiz, biz olmasak o tören olmazdı. Vallahi bu fırsatı onlara vermeyeceğim” dedi.

"Devlet Töreninde Bize Yakışmaz"

CHP lideri, devlet töreninde konuşma yapmamalarının devlet geleneklerine uygun olmadığını vurgulayarak, “Her türlü suça bulaşan gelmişler şimdi Atatürk’ün partisini Dumlupınar’da konuşturmayacaklar. Konuşmasını biliriz de. Devlet töreninde bize yakışmaz. Yoksa partililerimiz diyor ki ‘Biz gidelim orada seni konuşturmasını biliriz.’ Hepsi burada partililerin, binlerce kişiyiz. Ama bize yakışmaz. Onlar bunu istiyor. Tansiyon yükselsin. Kutuplaşma olsun” ifadelerini kullandı.

Kaynak : PHA