CHP lideri Özgür Özel’den Silivri’de tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu için serbestlik ve erken seçim çağrısı: “Millet iradesini gasp edenlere karşı direneceğiz”

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP’nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun serbest bırakılması gerektiğini vurgulayan Özel, erken seçim talebini yineledi.

“Bu yargı mühimmatını yalan ve iftiradan alıyor”

Özel, “Her darbenin bir cuntası olur, her cuntanın bir karargahı olur, bu darbenin karargahı Saray’dır” diyerek yargıya yönelik ağır eleştirilerde bulundu. “Namuslu hakim ve savcılara saygımız sonsuzdur ancak bu yargının mühimmatı yalan ve iftiradır. Bu iftiracılara asla teslim olmayacağız” dedi.

“Don felaketinde çiftçi kaderine terk edildi”

Mitingde, Yozgatlı çiftçilerin yaşadığı don felaketi sonrası devletin yetersiz kaldığını savunan Özel, Tarım Sigortaları Havuzu’nun (TARSİM) sadece beş tarladan birine ulaştığını belirtti. “Tayyip Erdoğan’ın vicdanı da kalbi de donmuştur. Biz çiftçiyi kaderine terk etmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Kanal İstanbul'a direneceğiz, Ekrem Başkan İstanbul’un muhafızıdır”

İstanbul'daki Kanal İstanbul projesine ilişkin açıklamalarında Ekrem İmamoğlu’na sahip çıkan Özgür Özel, “İstanbullular Kanal’ı değil, Ekrem Başkan’ı tercih etmiştir. O İstanbul’un geleceği için oradadır. Biz bu projeye asla izin vermeyeceğiz” dedi.

“Erdoğan, Gazze konusunda suspus durumda”

Erdoğan’ın dış politikasını da sert sözlerle eleştiren Özgür Özel, Gazze konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sessiz kaldığını öne sürdü: “Trump, Gazze’ye çökmekle tehdit ediyor, Erdoğan suspus duruyor. Saadet Partisi ve Yeniden Refah gibi partiler net tavır alırken Erdoğan susuyor. Bu suskunluğu lanetliyoruz.”

“Türk devletlerinin Güney Kıbrıs'ı tanıması dış politikada çöküştür”

CHP lideri, Türk cumhuriyetlerinin Güney Kıbrıs'ta büyükelçilik açmasını Türkiye’nin dış politikadaki “iflası” olarak değerlendirdi. “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni tanıtamadığınız gibi Güney Kıbrıs’ı tanır hale geldiler. Bu Türkiye için utanç verici bir durumdur” dedi.

“AK Parti ve MHP seçmenine çağrı: Bu haksızlığı daha fazla taşımayın”

Mitingin sonunda AK Parti ve MHP seçmenlerine doğrudan seslenen Özgür Özel, “Erdoğan’ın görevlendirdiği hakem AK Parti’nin formasını giymiştir. Bu haksızlıkları artık sırtınızda taşımayın” diyerek erken seçim çağrısını yineledi.

“Devletin kapısını, adaletin kapısını, gelir kapısını millete kapatanlara milletin de kapıyı kapatması gerekiyor.”

“Avrupa Birliği standartlarını Türkiye’ye getireceğiz”

Özgür Özel, CHP iktidarında hiçbir vatandaşın yaşam biçimine müdahale edilmeyeceğini söyleyerek, “Bu ülkenin Türk’üyle, Kürt’üyle, Laz’ıyla, Çerkez’iyle tüm renkleri bizimdir. Biz kimseyi ötekileştirmeyeceğiz. Asgari ücret, emekli maaşı ve sosyal haklar Avrupa standartlarına çıkarılacak” dedi.

“Ben üniversitede başörtülü arkadaşları sınıfa alınmadığında onlarla birlikte eylem yapan biriyim. Hiç kimsenin inancı ya da yaşam tarzı bizim için bir tehdit değildir.”

“Ekrem Başkan yalnız değil, bu mücadele hepimizin”

Mitingin sonunda Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere tüm siyasi tutuklulara selam gönderen Özgür Özel, “Silivri’de yatan sadece Ekrem Başkan değil, millet iradesidir. Biz bu iradeye sahip çıkacağız” dedi. Öğretmen atamaları, emekli maaşları, genç işsizliği gibi temel sorunlara da değinen Özel, “Siz kazanacaksınız, biz eşitçe bölüşeceğiz” ifadelerini kullandı.

CHP’nin erken seçim talebi sürüyor

Özgür Özel’in Yozgat mitingiyle birlikte CHP’nin “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitingleri ikinci durağını geride bırakırken, parti kurmaylarının önümüzdeki haftalarda Anadolu’nun farklı şehirlerinde bu çağrıyı yinelemesi bekleniyor.

Kaynak : PHA