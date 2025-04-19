“Kulübümüz gayet doğru ve yerinde bir adım attı”

Açılış konuşmasında, bir futbol kulübünün Sağlık Bakanlığı'nın doğumu özendiren farkındalık çalışmasına destek için sahaya pankartla çıkmasının ardından başlayan tartışmaları değerlendiren Erdoğan, "Kulübümüz gayet masum, gayet doğru ve yerinde bir adım attı" dedi. Erdoğan, yapılan eleştirileri “ideolojik saplantı” olarak nitelendirdi:

“Pankartta hakaret yoktu, kimseye saygısızlık yoktu. Ama malum odaklar hemen harekete geçti. Önce kulübü ve sporcuları, ardından Sağlık Bakanlığımızı, sonra da hükümetimizi hedef aldılar.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakanlığın normal doğumu teşvik etmesinin bilimsel veriler ışığında yapıldığını belirterek, “Bu bizim için bir beka meselesidir. Türkiye’nin geleceğini doğrudan ilgilendiren bir varoluş tehdididir” dedi.

“Sağlık sisteminde devrim yaptık”

Konuşmasında 2002 öncesi sağlık sistemiyle bugün arasında ciddi bir fark olduğunu vurgulayan Erdoğan, “23 yıl önce hayal bile edilemeyecek bir seviyeye geldik. 391 yeni hastane inşa ettik, şehir hastanelerimizle sağlık hizmetini yeni bir boyuta taşıdık” ifadelerini kullandı.

25 şehir hastanesi hizmete açıldı

11 şehir hastanesinin yapımı devam ediyor

1 milyonun üzerinde yeni sağlık personeli göreve başladı

Evde sağlık hizmeti alan vatandaş sayısı 2 milyon 840 bini aştı

“Sınıf ayrımı yapmadan hizmet ettik”

“Devlet millet içindir” vurgusuyla konuşmasını sürdüren Erdoğan, sağlıkta hizmeti hiçbir vatandaşın oy tercihi ya da yaşam tarzına göre ayrıştırmadıklarını belirtti. “Sizden bizden ayrımı yapmadık, koşturduk, hizmet götürdük” diyen Erdoğan, hizmet siyasetinin temel felsefelerine sadık kalacaklarını söyledi.

Muhalefete tepki: “Meyhane ağzıyla konuşmak siyaset değildir”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının bir bölümünde ise isim vermeden CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yüklendi. İstanbul’daki belediyelerde yolsuzluk iddialarını gündeme getiren Erdoğan, “Normalde haya duygusu olan birisinin insan içine çıkmaması lazım” diyerek muhalefetin üslubunu eleştirdi. Erdoğan, “Meyhane ağzıyla konuşmak siyaset yapmak değildir. Biz onların adına utanıyoruz” dedi.

“Türkiye Yüzyılı’nı inşa etmenin derdindeyiz”

Konuşmasında Türkiye’nin küresel sistemdeki yerini güçlendirme hedeflerini de vurgulayan Erdoğan, “Biz boş işlerle oyalanamayız. Türkiye Yüzyılı’nı inşa etmenin, vatandaşımızın refahını artırmanın derdindeyiz” şeklinde konuştu.

Öne Çıkan Başlıklar:

Normal doğum kampanyası: “Hakaret yok, saygısızlık yok. Sadece farkındalık var. Rahatsızlık duyulması ideolojik saplantıdır.”

Sağlık yatırımları: “391 yeni hastane, 275 bini aşan yatak kapasitesi, 1 milyonu aşkın sağlık personeli.”

Muhalefet eleştirisi: “Siyaset üslubunda edep gerekir. Meyhane diliyle konuşmak siyaset değildir.”

Nüfus artışı uyarısı: “Doğurganlık oranımız düşüyor, bu bizim için bir beka meselesidir.”

Kaynak : PHA