“Eğitimde tasarruf olmaz, öğretmen ataması yapılmalı”

Açıklamasında “eğitimde tasarruf olmaz” ifadesini kullanan Ulubey, mevcut 15 bin öğretmen atamasının, emekli olan öğretmenlerin yerini bile dolduramayacağını belirtti. Ulubey, “86 binden fazla ücretli öğretmenin görev yaptığı, yaklaşık 150 bin öğretmen açığının bulunduğu bir ülkede 10-15 bin gibi komik rakamlarla yapılan atamalar ihtiyacı karşılamaktan uzaktır” dedi.

“500 bin kişi sınava giriyor, sadece 15 bin kişilik kontenjan ayrılıyor”

KPSS’ye giren yüz binlerce öğretmen adayının büyük kısmının umutlarının kırıldığını ifade eden Ulubey, “500 bin kişinin girdiği bir sınavda 15 bin kontenjan ayrılması sistemin en büyük çelişkilerinden biridir. Bu sadece atanamama değil, umudun kadro dışı kalmasıdır” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Branş bazlı dağılıma sert eleştiri: “Bu bir adaletsizliktir”

Açıklamasında branş bazlı kontenjan dağılımına da değinen Ulubey, bazı branşlara yok denecek kadar az kontenjan verilmesinin büyük bir haksızlık olduğunu ifade etti. Branş bazında açıklanan kontenjan sayılarına dikkat çeken Ulubey, “Biyoloji: 27, Tarih: 28, Türk Dili ve Edebiyatı: 29, Kimya: 49, Fizik: 61 ve Matematik: 117. Bu rakamlar, eğitimin içler acısı hâlini gözler önüne sermektedir” dedi.

“Bir milletin dili ve edebiyatı bu kadar önemsizleştirilemez”

Türk Dili ve Edebiyatı branşı için ayrılan 29 kontenjana dikkat çeken Ulubey, “Bir milletin en güçlü damarlarından biri dili ve edebiyatıdır. Gençlere okumayı sevdirecek, iletişim becerilerini geliştirecek öğretmenlerimize 29 kontenjan ayırmak insafsızlıktır” değerlendirmesinde bulundu.

“Boş sınıflar, hazır öğretmenler; ama hâlâ ‘yer yok’”

Açıklamasında öğretmen ihtiyacının 100 binin üzerinde olduğunu vurgulayan Ulubey, şu ifadeleri kullandı:

“Her yıl binlerce mezun veriliyor ancak yeterli atama yapılmıyor. Milyonlarca öğrenci, binlerce okul varken, emek veren öğretmen adayları için hâlâ ‘yer yok’ deniliyor. Sınıflar boş, öğretmenler hazır; ama hâlâ kontenjanlar yetersiz.”

“Adaletli bir atama için branş dengesi ve ihtiyaca uygun kontenjan şart”

Fatma Ulubey, açıklamasını şu çağrıyla sonlandırdı:

“Branşlar arasında görülen bu kontenjan adaletsizliği yalnızca öğretmen adaylarını değil, eğitimin bütününü olumsuz etkiliyor. Adaletli bir atama sistemi için hem branş bazlı dengeli dağılım hem de ihtiyaç kadar öğretmen ataması yapılması şarttır. Eğitim politikalarında liyakat, ihtiyaç analizi ve gençlerin geleceğini gözeten bir anlayışa ihtiyaç var. Bakan değil, gören bir Milli Eğitim Bakanlığı istiyoruz.”

Kaynak : PHA