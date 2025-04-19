Kültür, sanat ve edebiyat dergisi Mutenâ dijital çağda “nefes” olmaya devam ediyor

Mutenâ Yayın Kurulu tarafından yapılan açıklamada, dijital çağda yalnızlaşan bireylere ve topluma kültür-sanat aracılığıyla nefes aldırmayı hedefledikleri vurgulandı. “Betonda yeşeren çiçeğin diğer adıdır umut” sözleriyle duygu yüklü mesaj paylaşılan açıklamada, kültürün sürekliliğine katkı sunma misyonlarının sürdüğü belirtildi.

5 yıllık yolculukta emeği geçenlere teşekkür

Yapılan açıklamada, “Dijital çağın içerisinde yalnızlaşan insana ve topluma nefes aldırabilmek, kültür, sanat ve edebiyatın devamlılığını sağlayabilmek misyonu ile çıktığımız bu yolculukta 5. yılımıza ulaşmanın gururunu yaşıyoruz. Mutenâ’yı okuyarak, yazarak ve destek vererek bu yolculuğa omuz veren herkese teşekkür ederiz” denildi.

Yeni sayıda Charlie Chaplin posteri armağanı

Mutenâ Dergisi, 5. yaşına özel hazırlanan yeni sayısında okurlarına Charlie Chaplin temalı özel bir poster armağan ediyor. Poster, yeni sayının sembolik hediyesi olarak derginin kültürel mesajlarını pekiştirmeyi amaçlıyor.

Yayın ekibi ve katkı sunanlar

Derginin yayın kurulunda Metin Üregen, İlyas Çetinkaya ve Mustafa Irgat yer alırken; editörlük görevini Veysi Çelebi ve Zeynal Abidin Elçi üstleniyor. Kapak tasarımı Yusuf Aktoprak’a ait olan dergide, grafik tasarımı Tutku Savur, reklam tasarımı ise Piem Medya tarafından gerçekleştirildi. Yazı işleri müdürlüğünü Fahrettin Çelik yürütürken, dijital proje koordinatörü olarak Emrah Der Ki görev alıyor. Basın danışmanlığını Perre Haber Ajansı’nın üstlendiği derginin imtiyaz sahibi ve genel yayın yönetmeni ise Murat Kayış.

Mutenâ: Kültür-sanat alanında istikrarın simgesi

Kısa sürede geniş bir okuyucu kitlesine ulaşan Mutenâ Dergisi, edebiyat ve sanat alanındaki özgün içerikleriyle dikkat çekiyor. Dergi, hem basılı hem dijital mecralarda yayınlarını sürdürerek, yeni yazar ve okurlarla kültürel bir bağ kurmayı hedefliyor.

Kaynak : PHA