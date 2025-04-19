“CHP’ye operasyon yapılmaz, yapılmak istense de bertaraf edilmiştir”

Röportajda CHP’nin kurucu değerlerine ve tarihi misyonuna vurgu yapan Kaban, “CHP, Cumhuriyet’in kurucu partisidir. Bu partiye geçmişte de komplolar yapılmak istendi ancak parti yönetimi her zaman bunları bertaraf etmiştir” dedi. Mehmet Kaban, Deniz Baykal’a yönelik kaset skandalının ardından yaşanan gelişmeleri şöyle anlattı:

CHP Parti Meclisi eski üyesi Mehmet Kaban, Kılıçdaroğlu’nun genel başkanlık sürecinin perde arkasını anlattı

“Baykal partide güçlü bir genel başkandı. Ancak yaşanan kaset olayının ardından partinin üst yönetimi, Baykal’ın genel başkanlığa devam edemeyeceğine kanaat getirdi ve yeni bir lider arayışına girildi. Bu süreçte en etkili isim partinin ikinci adamı Önder Sav’dı.”

“Kılıçdaroğlu’nun adaylığı Önder Sav’ın desteğiyle şekillendi”

Kaban, dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu’nun kamuoyunda yükselen popülaritesi nedeniyle dikkat çektiğini belirtti. “O dönem halk arasında kendisine ‘Gandi Kemal’ deniyordu. Önder Sav, bu atmosferde Kılıçdaroğlu’nun adaylığını istedi ancak Kılıçdaroğlu başlangıçta buna mesafeli yaklaştı. Teşkilat desteğini yeterli görmüyordu” diyen Kaban, kendisinin de bu sürece doğrudan tanıklık ettiğini şu sözlerle aktardı:

“Önder Sav bana Kılıçdaroğlu’nu nasıl bulduğumu sordu. Ben de isabetli bir tercih olacağını söyledim. İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin’in kararını beklediklerini belirtince kendisini aradım. Tekin, Kılıçdaroğlu’na destek vereceklerini net şekilde ifade etti. Bu bilgiyi Önder Sav’a ilettikten sonra, adayın Kılıçdaroğlu olmasına karar verildi.”

“Derin devlet getirdi” iddialarını reddetti

Kamuoyunda zaman zaman dile getirilen “Kılıçdaroğlu’nun derin yapılar tarafından göreve getirildiği” yönündeki yorumlara da yanıt veren Kaban, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti. “CHP bir operasyon partisi değildir. Kılıçdaroğlu’nun adaylık süreci partinin kendi içinden, teşkilatın ve yöneticilerin istişaresiyle ilerlemiş, demokratik bir karar süreciyle aday gösterilmiştir” dedi.

Tarihi sürecin perde arkası

Mehmet Kaban’ın açıklamaları, CHP tarihindeki önemli kırılma anlarından biri olan 2010 Genel Başkanlık değişiminin arka planına dair önemli bilgiler sunarken, parti içi karar mekanizmalarının nasıl işlediğini de gözler önüne seriyor. Kaban, bu sürecin doğal ve teşkilat temelli geliştiğini vurgulayarak, komplo teorilerine karşı durulması gerektiği mesajını verdi.

Kaynak : PHA