İhbar üzerine bölgeye ekip sevk edildi

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, kanalizasyona düşen kuzuyu kurtarmak için çalışma başlattı. Ekiplerden bir itfaiye eri, güvenlik halatına bağlanarak kanalizasyon içine indi ve kuzuyu dikkatli bir şekilde halata sabitleyerek yukarı çıkardı.

Kuzu sahibine teslim edildi

Başarıyla tamamlanan kurtarma operasyonunun ardından kuzu, olay yerinde bekleyen sahibi olan çobana sağ salim teslim edildi. Olayın ardından konuşan itfaiye ekipleri, benzer durumlarda vatandaşların en kısa sürede 112 Acil Çağrı Merkezi’ni bilgilendirmesi gerektiğini belirtti.

İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi hem kuzunun hem de çevredekilerin takdirini topladı.

Kaynak : PHA