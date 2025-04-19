Mamaş: “Bu acı ve zorlu süreçte dua etmekten geri duramayız”

AK Parti Sultangazi İlçe Başkan Yardımcısı Mamaş, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Sayın Sırrı Süreyya Önder, Adıyaman'ın yetiştirdiği önemli fikir ve kültür insanlarından biridir. Geçirdiği ağır sağlık sorununu üzüntüyle öğrendik. Kendisiyle siyasi çizgimiz farklı olsa da insan olarak yaşadığı bu ağır süreçte yanında olmak bizim için bir sorumluluktur. Dualarımız Sırrı Süreyya Önder’le. Kendisine acil şifalar diliyorum. Adıyamanlılar olarak bu zor zamanında desteğimizi göstermekten geri durmayacağız.”

Yoğun bakımda tedavi sürüyor: Durumu stabil ama kritik

15 Nisan’da geçirdiği aort yırtılması sonrası yaklaşık 12 saat süren bir ameliyatla hayata tutunan Sırrı Süreyya Önder’in İstanbul Şişli’deki özel bir hastanede yoğun bakımda tedavisi sürüyor. Hastane yetkilileri tarafından yapılan açıklamalarda, Önder’in genel sağlık durumunun stabil olduğu, ancak hayati tehlikesinin sürdüğü ifade edildi. Önder’in tedaviye olumlu yanıt verdiği, dolaşım ve metabolik verilerinin iyileştiği ancak sağ kalp kasılmasında zayıflık görüldüğü belirtildi.

Böbrek fonksiyonlarını desteklemek amacıyla hemofiltrasyon tedavisi uygulanırken, doktorlar süreçle ilgili umutlu olduklarını bildirdi.

Siyaset ve toplumdan dayanışma mesajları

Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumu, Türkiye’nin dört bir yanında ve siyasi yelpazenin farklı kesimlerinde büyük yankı uyandırdı. DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, “Direniyor, çünkü bu onun en iyi bildiği şey” derken, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de destek ve geçmiş olsun mesajları iletti.

Adıyamanlılar’dan güçlü destek

Adıyamanlı yurttaşlar ise gerek sosyal medyada gerekse hastane önünde yapılan ziyaretlerle Önder’e desteğini sürdürüyor. “Diren ha baboş, Adıyaman halkı seninle” yazılı pankartlar ve sloganlarla halk, hemşerileri için moral mesajı veriyor.

Sırrı Süreyya Önder için umutlu bekleyiş sürüyor

Yoğun bakımda tedavisi devam eden Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumu yakından takip edilirken, Adıyamanlılar başta olmak üzere tüm Türkiye’den destek mesajları gelmeye devam ediyor. Hakan Mamaş gibi siyasetçilerden gelen açıklamalar, toplumsal dayanışmanın örneklerinden biri olarak kayıtlara geçiyor.

Kaynak : PHA