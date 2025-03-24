“Tayyip Bey’in Niyeti Kayyım Atamak”

CHP Lideri Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmaları kapsamında İmamoğlu’nun tutuklanmasına tepki gösterdi. Özel, Saraçhane’deki konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Bu bina, İstanbul’un, büyükşehrin yönetim binası. İki şeyden, biri terör, biri normal. Terörden girince yerine kayyım geliyor. Tayyip Beyin niyeti buraya kayyım atamaktı. Buraya kendi adamlarından birini yollayacak, ne kent lokantası kalacak, ne öğrenci yurdu kalacak, ne garibana destek kalacak... Kreşler kapanacak. İstanbul’un bütün varlıklarını kendi yandaşlarına aktarmaya, eski bakanını getiriyor buraya.”

“Taksim Geçmişte Olmamız Gereken Yerdi, Bugün Saraçhane”

Özgür Özel, İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından Saraçhane’de toplanan kalabalığa hitap etti. Burada bulunmalarının önemini vurgulayan Özel, Saraçhane’yi terk etmeyeceklerini belirtti.

“Bugün akşam buraya çağrı yapmış adamlar, gelsinler, bilmem ne yapsınlar. Biz bu meydandan ayrılıp da bu meydanı kimseye bırakamayız. ‘Özgür bizi Taksim’e götür’ lafını 1 Mayıs’ta söyleyin. Bu 1 Mayıs olur, öbür 1 Mayıs olur. Hep birlikte gider Taksim’e gireriz. Ama bugün ‘Özgür bizi şuraya götür, Özgür Saraçhane’yi bırak…’ Özgür ölecek bu Saraçhane’yi bırakmayacak.”

“Meydanı Kimseye Bırakmayacağız”

Özel, Saraçhane’deki nöbetin devam edeceğini ve halkın iradesini savunacaklarını belirterek şunları söyledi:

“İki gün burada var gücümüzle, 100 binler bulunacağız. Bugün burada bulunmamız gereken yer Saraçhane’dir. Biz Taksim’de olmamız gerektiği gün Taksim’deydik, Gezi Parkı’nı kurtardık. Şimdi bu meydanda kimseye pabuç bırakmayacağız.”

“Taksim’e Gitmek İçin Doğru Zaman Değil”

Taksim’e gitme çağrıları konusunda açıklamalarda bulunan Özel, bu çağrıların CHP’yi bölme ve zayıflatma amacı taşıdığını öne sürdü:

“Taksim, geçmişte olmamız gereken yerdi. Bugün burada fikir aşılıyorlar. Ben kimseye ‘provokatör’ demem. Benden duymazsınız. Ama giriyor araya, MİT’in adamı… Bunu kendiliğinden diyen varsa baş tacım. Ama geliyor araya, Tayyip Bey’in görevlendirdiği özel gruplar: ‘Korkaklar… Burada ne işimiz var. Taksim’e.’ Biz Taksim’e gidelim, onlar buraya mı çöksün?”

“Bu Gece Buradayız”

Saraçhane’deki bekleyişin devam edeceğini vurgulayan Özel, konuşmasını şöyle sonlandırdı:

“Arkadaşlar, hepinizi seviyoruz. Bugün nerede olmamız gerekiyorsa oradayız. Detaylı anlattım, videodan dinlersiniz. Biz Taksim’de olmamız gerektiği gün Taksim’deydik, Gezi Parkı’nı kurtardık. Şimdi burada olacağız. Hep beraber sözümü duyan herkese sesleniyorum, 20.30’da yüz binler Saraçhane’de, İstanbul’un iradesine sahip çıkmaya, birbirimize sahip çıkmaya devam ediyoruz.”

Kaynak : PHA