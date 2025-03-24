“Gösteriler Kamu Düzenini Bozmaya Yönelik”

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada bazı çevrelerin toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkını istismar ederek kamu düzenini bozmaya çalıştığını belirtti. Bakan Yerlikaya, gösterilerde polise yönelik saldırılar yapıldığını ve halkın güvenliğinin tehdit edildiğini ifade etti.

Ali Yerlikaya:

“Son günlerde bazı çevreler; toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkını istismar ederek, kamu düzenini bozma girişimlerinde bulunuyor, sokak olaylarını körükleyerek polisimize saldırıyor. Bu tür eylemler, halkımızın huzur ve güvenliğini bozmaya yöneliktir. Gösterilerde 123 polisimiz yaralanmıştır. Bu eylemlerde asit, taş, sopa, havai fişek, molotof, balta ve bıçak ele geçirilmiştir.”

Gözaltıların Ardındaki Ayrıntılar

Gösterilere katılan ve gözaltına alınanların arasında 12 farklı terör örgütü ile bağlantılı şahısların da bulunduğunu aktaran Yerlikaya, gözaltına alınan kişilerin farklı suçlardan da adli işlem gördüğünü söyledi.

Ali Yerlikaya:

“Yakalananlar arasında 12 farklı terör örgütüyle iltisaklı olan şahıslar belirlenmiştir. Gözaltına alınan şahısların, aralarında 'Uyuşturucu', 'Hırsızlık', 'Dolandırıcılık', 'Cinsel Taciz/İstismar', 'Kasten Yaralama' gibi suçların da bulunduğu 17 farklı suçtan adli işlem gördükleri tespit edilmiştir.”

“Sokakların Terörize Edilmesine Müsamaha Gösterilmeyecek”

Yerlikaya, vatandaşları bu tür provokasyonlara karşı dikkatli olmaya ve sağduyulu davranmaya çağırarak, güvenlik güçlerinin her zaman görevlerinin başında olduğunu vurguladı.

Ali Yerlikaya:

“Huzur ve güvenliğin tesisi için her zaman olduğu gibi görevimizin başındayız. Sokaklarımızın terörize edilmesine, milletimizin huzur ve güvenliğinin tehdit edilmesine kesinlikle müsamaha gösterilmeyecektir. Vatandaşlarımızı, bu tür provokasyonlara karşı dikkatli olmaya ve sağduyulu hareket etmeye davet ediyoruz.”

Kaynak : PHA