Kurultayda Şaibe İddiaları Gündemden Düşmüyor

CHP’nin 2023 yılında yapılan genel seçimlerdeki başarısızlığının ardından eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik eleştiriler artmış, parti içinde değişim çağrıları yükselmişti. Bu süreçte, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile CHP Grup Başkanı Özgür Özel’in başını çektiği değişim hareketi sonucunda, CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nda Kemal Kılıçdaroğlu dönemi sona ermiş ve Özgür Özel partinin yeni genel başkanı olmuştu.

Ancak, kurultay sürecinde ortaya atılan şaibe iddiaları partiyi karışıklığa sürüklemeye devam ediyor. Özellikle, kurultay sürecinin hukuka aykırı şekilde gerçekleştirildiği ve bazı delegelerin iradelerinin dikkate alınmadığı iddiaları tartışma konusu olmaya devam ediyor.

Lütfü Savaş Mahkemeye Başvurdu

Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, CHP’nin olağanüstü kurultay kararının iptal edilmesi talebiyle Asli Hukuk Mahkemesi’ne başvurdu. Daha önce de 38. Olağan Kurultay’a şaibe iddiaları nedeniyle itiraz eden Savaş, bu kez olağanüstü kurultayın iptal edilmesi gerektiğini savundu.

Lütfü Savaş, daha önce verdiği ifadede, mevcut yönetimin görevine son verilmesi gerektiğini belirterek parti içerisindeki tartışmaların yargıya taşınmasının gerekliliğine dikkat çekmişti.

Levent Çelik ve Hatip Karaaslan da İtiraz Etti

Lütfü Savaş’ın yanı sıra Levent Çelik ve Hatip Karaaslan da olağanüstü kurultay kararını mahkemeye taşıyan diğer isimler oldu. CHP’nin olağanüstü kurultay sürecinin hukuka aykırı olduğunu iddia eden bu isimler, mahkemeden kurultayın iptali yönünde karar verilmesini talep ediyor.

Kurultay Tartışmaları Sürüyor

CHP’nin olağanüstü kurultay süreciyle ilgili yaşanan bu son gelişme, partideki iç tartışmaların derinleştiğini bir kez daha gözler önüne serdi. Şaibe iddialarının mahkemeye taşınması, CHP’nin iç huzurunu sağlama çabalarını zorlaştırırken, parti yönetiminin bu sürece nasıl bir yanıt vereceği merak konusu.

Kaynak : PHA