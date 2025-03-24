“Anayasa’nın Güvence Altına Aldığı Gösteri Hakkını Savundum”

Mansur Yavaş, açıklamasında Saraçhane’de yaptığı konuşmasının yanlış anlaşılmak istendiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Saraçhane’de yaptığım konuşmayı çarpıtarak siyasallaştırmaya çalışanları dikkatle izliyorum. Konuşmam çok açık: Anayasa ile güvence altına alınmış gösteri hakkına yönelik çifte standardı eleştirdim. Polisin bir mitingde sergilediği müsamahanın, İstanbul Saraçhane’de ya da Ankara Kızılay’da gösterilmemesini ve gençlerimize biber gazı, tazyikli suyla müdahale edilmesini eleştirdim. Bu eleştirimiz, anayasal haklara yönelik farklı muameleyedir. Biz, herkese eşit uygulama istiyoruz.”

“Kürt Yurttaşlarımız Başımızın Tacıdır”

Mansur Yavaş, kendisine yönelik algı operasyonlarına karşı net bir tavır ortaya koyarak Kürt vatandaşları terör örgütleriyle ilişkilendiren anlayışa karşı olduğunu vurguladı:

“Dün 'PKK sevdalısı' dediler, bugün 'Kürt düşmanı' diye hedef gösteriyorlar ama kimse heveslenmesin: Ne bu algılara teslim oluruz ne halkımıza sırt çeviririz. Kürt kardeşlerimizi terörle aynı kefeye koyan anlayışa hep karşı durdum. Bugün de aynı noktadayım. Bu toprakları var eden her bir vatandaşımız gibi Kürt yurttaşlarımız da başımızın tacıdır. Ankara’da Kürt nüfusun yoğun olduğu ilçelerde aldığımız güçlü destek, halkımızın bu anlayışı sahiplendiğinin açık göstergesidir.”

“PKK’ya Karşı Duruşumuz Net”

PKK gibi terör örgütlerine karşı tutumunun net olduğunu belirten Mansur Yavaş, aynı kararlılıkla hareket ettiklerini söyledi:

“PKK gibi eli kanlı bir terör örgütüne karşı duruşumuz da nettir; dün ne dediysek bugün de aynı yerdeyiz.”

“Anayasa Hepimizi Bağlar”

Mansur Yavaş, Türkiye’nin bir hukuk devleti olduğunu hatırlatarak Anayasa’nın 3. maddesine vurgu yaptı:

“Bu ülke bir hukuk devleti ise anayasa hepimizi bağlar. Anayasa’nın 3. Maddesi açıktır: ‘Bayrağı, şekli kanunda belirtilen beyaz ay yıldızlı al bayraktır.’ Tek bayrağımız da budur, adı Türk Bayrağı’dır.”

Polis Memuruna Teşekkür

Son olarak, engelli bir vatandaşı sevindiren polis memurunu gönülden kutladığını ifade eden Yavaş, güvenlik güçlerinden her yerde aynı şefkatli yaklaşımı beklediğini belirtti.

Kaynak : PHA