Cumhurbaşkanı Erdoğan, bazı muhalefet aktörlerinin polislerin çocuklara pamuk şeker dağıtmasını eleştirmesini sert bir dille eleştirerek, şunları söyledi:

“Fakat bakıyorsunuz bir polis memurumuzun ücretini kendi cebinden ödeyerek engelli bir vatandaşımızdan satın aldığı pamuk şekeri çocuklara vermesi ana muhalefet aktörleri tarafından eleştiri konusu yapılıyor. Emniyet güçlerimize baltayla, havai fişekle, yanıcı asitle, molotofla, taşla, sopayla saldıran sokak teröristlerine kucak açanlar polisimizin çocuklara pamuk şeker ikram etmesini dillerine doluyorlar. Bu tutarsızlığın, büyük çelişkinin milletimiz tarafından özellikle Kürt kardeşlerimiz tarafından da not edildiği kanaatindeyim.”

Türkiye-Avrupa İlişkileri ve Ukrayna-Rusya Savaşı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dış politika konusunda yaptığı değerlendirmelerde Polonya Başbakanı Donald Tusk’un Türkiye ziyaretinin önemine vurgu yaptı. Avrupa’nın Türkiye’ye olan ihtiyacının giderek arttığını belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

“Geçtiğimiz haftalarda yaşanan hararetli tartışmalar, Türkiyesiz bir Avrupa güvenliğinin mümkün olmayacağını göstermiştir. Sadece güvenlik boyutuyla değil, birçok alanda Avrupa’nın ülkemize olan ihtiyacı açıkça ikrar edilmeye başlanmıştır.”

Ukrayna’daki savaşı dikkatle takip ettiklerini belirten Erdoğan, ABD’nin 30 günlük ateşkes teklifine Rusya’nın olumlu yaklaşımını da barışa giden yolda önemli bir adım olarak nitelendirdi.

Trump İle Görüşme: “100 Milyar Dolarlık Ticaret Hedefini Ele Aldık”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesi hakkında da açıklamalarda bulundu. İki ülke arasında 100 milyar dolarlık ticaret hedefinin önündeki engellerin kaldırılması konusunu ele aldıklarını belirtti.

“Sayın Trump’ın ikinci döneminde Türk-Amerikan ilişkilerinin farklı bir ivme yakalaması mümkündür. Bölgemizdeki tüm zorluklara rağmen iş birliğini zehirlemeye çalışan lobilere karşı kararlılığımızı sürdüreceğiz.”

Çanakkale Zaferi ve Nevruz Mesajları

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çanakkale Zaferi’nin 110. yıl dönümünü de anarak şehitleri saygıyla yad etti. Ayrıca, Nevruz’un resmi bayram olarak kutlanmasını arzu ettiklerini belirtti.

“Nevruz’un milletimizin kardeşliğinin simgesi olarak resmi bayram olarak kutlanmasını arzu ediyoruz. Bu yılki kutlamaların gerilimsiz, şiddetsiz bir şekilde geçmesi milletimizin birliği adına çok anlamlıdır.”

“Ana Muhalefet Partisi Şiddet Olaylarının Sorumlusudur”

İstanbul merkezli yolsuzluk operasyonunun ardından muhalefet liderinin yaptığı sokak çağrılarına da tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu çağrıların şiddet olaylarına dönüştüğünü belirtti.

“Yolsuzluk, soygun, irtikap, rüşvet iddialarına cevap vermek yerine beş gün boyunca siyasi tarihimizin en basiretsiz açıklamalarına imza attılar. Vandalların saldırılarında yaralanan polislerimizin, zarar gören esnafımızın, kamu malının tek sorumlusu ana muhalefet lideridir.”

“Ekonomi Programımızı Kararlılıkla Sürdüreceğiz”

Erdoğan, ekonomide son dönemde yaşanan dalgalanmaların muhalefet tarafından tetiklendiğini öne sürerek, yürüttükleri ekonomi programının başarılarını koruyacaklarını vurguladı.

“İki yıldır uyguladığımız yeni ekonomi programımız sayesinde elde ettiğimiz kazanımlara halel gelmesine asla izin vermeyeceğiz. Ekonomi programımızı uygulamayı aynı azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarının ardından gözler muhalefetin vereceği yanıtlara çevrildi.

Kaynak : PHA