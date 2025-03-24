Açılışa Siyasiler ve STK Temsilcileri Katıldı

Kahta Ülkü Ocakları’nın açılışına; MHP Adıyaman İl Başkanı Ali Önat, MHP Kahta İlçe Başkanı Sıraç Aslan, Ülkü Ocakları Adıyaman İl Başkanı Mehmet Ertürk, AK Parti eski milletvekili Mehmet Metiner, TÜRKAV Adıyaman İl Başkanı Yusuf Babar, MHP Adıyaman eski il başkanı Hüseyin Özgün, STK temsilcileri ve çok sayıda esnaf ile vatandaş katıldı. Kahta Ocak Başkanı Yakup Okay'ın ev sahipliğinde gerçekleşen iftar, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

“Ülkü Ocaklarımız Peygamber Ocağı Kadar Mukaddes”

Açılış programında kurdele kesimi öncesinde konuşan MHP İl Başkanı Ali Önat, Ülkü Ocakları’nın önemine vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:

Ali Önat: “Peygamber Ocağı kadar mukaddes, alimler tekkesi kadar mübarek, asker ocağı kadar disiplinli olan Ülkü Ocaklarımızın Kahta şubesinin açılışını yapıyoruz. Sayın Genel Başkanımız, Bilge Liderimiz Devlet Bahçeli de bu Ülkü Ocakları’nda yetişmiş, geçmişte Ergenekon’da zorda kalan milletimize yol gösteren Bozkurt gibi bugün de aziz milletimize yol göstermektedir.”

“Terör Sorunu Ortadan Kalkacak”

Ali Önat, konuşmasının devamında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin terörle mücadele konusunda yaptığı çağrıya değindi:

Ali Önat: “Birçok siyasi çıkmaza çözüm bulan Sayın Genel Başkanımız, son yapmış olduğu çağrısında 40 yıldır ülkemizin başına bela olan terör musibetini bitirmek için tarihi bir çağrı yapmıştır. Şükürler olsun ki sayın liderimizin çağrısı karşılık bulmuş, bölücü başı Öcalan PKK’yı feshetme kararı almıştır. Bu sorun sadece terörün sona erdirilmesi anlamına gelmeyip, Kürt kardeşlerimizle Türk kardeşlerimizin bin yıllık kardeşliğini pekiştirmesine ve daha sıkı bir bağ kurmasına vesile olacaktır.”

“Bilgiyle Donanmış, İmanla Güçlenmiş Bir Nesil Yetişecek”

Ali Önat, Kahta Ülkü Ocakları’nın açılışının hayırlı olmasını dileyerek sözlerini şöyle tamamladı:

Ali Önat: “Açılışımıza gelen ve iftar programımıza katılan tüm ülküdaşlarıma teşekkür ediyorum. Kahta Ülkü Ocaklarımızın ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını yüce Allah’tan temenni ediyorum. İnşallah burada bilgiyle donanmış, ahlakla yoğrulmuş, imanla güçlenmiş, iyi bir nesil yetişecektir. Hayırlı uğurlu olsun.”

Açılışta bir konuşma yapan MHP Kahta İlçe Başkanı Sıraç Aslan ise, her koşulda, Kahta'da çalışmaya devam edeceklerini ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin emrinde olduklarını ifade ederek, Ülkü Ocakları Kahta İlçe Başkanlığı hizmet binasının hayırlı olmasını diledi.

Açılış programı yapılan duaların ardından kurdele kesimiyle sona erdi.

Kaynak : PHA