Geleneksel Gölge Oyunu İlgi Odağı Oldu

Ramazan Çarşısı’nda düzenlenen etkinlikler arasında en fazla ilgiyi, Ramazan ayının vazgeçilmez geleneklerinden biri olan Hacivat-Karagöz gölge oyunu gördü. Belediye ekipleri, etkinlik öncesinde çocuklara patlamış mısır ikram ederek onları sevindirdi. Minik sanatseverler, renkli karakterlerin şarkıları eşliğinde eğlenceli anlar yaşadı.

Aileler de Eğlenceye Katıldı

Hacivat ve Karagöz’ün eğlenceli dünyasına çocuklarıyla birlikte adım atan aileler, Ramazan’a özel atmosferi daha da derinlemesine yaşadı. Gösteri sırasında çocukların neşeli kahkahaları Ramazan Çarşısı’na farklı bir renk kattı.

Diğer Etkinlikler de İlgi Gördü

Ramazan Çarşısı’nda ayrıca yüz boyama ve çocuk şarkıları gibi etkinlikler de düzenlendi. Çocuklar bu aktivitelerle keyifli zaman geçirirken, aileler de çocuklarının mutluluğuna ortak oldu.

Etkinlikler Devam Ediyor

Kahta Belediyesi’nin Ramazan Çarşısı’ndaki etkinlikleri tüm hızıyla devam ederken, gösterilere katılım gösteren vatandaşlara teşekkür edildi. Belediye yetkilileri, Ramazan ayı boyunca farklı etkinliklerin de düzenlenmeye devam edeceğini belirtti.

Kaynak : PHA