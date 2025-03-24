İftara Yoğun İlgi Gösterildi

Gülen Güneş Eğitim Merkezi’nde düzenlenen iftar programına katılan Bakan Bolat, vatandaşlarla sohbet edip onların sorunlarını dinledi. Programa, Beykoz ve Sultangazi’den katılan engelli çocuklar ve aileleri de katıldı. Etkinliğe katılanlar, Bakan Bolat’la hatıra fotoğrafları çektirip görüşme fırsatı buldu.

“Sosyal Politikalara Büyük Önem Veriyoruz”

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, iftar programı sonrasında yaptığı açıklamada, AK Parti’nin sosyal politikalar konusundaki çalışmalarına dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde başlattığı sosyal hizmet geleneğinin, 22 yıldır devam ettiğini belirten Bolat, şu ifadeleri kullandı:

“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde başlattığı ve 22 yıl boyunca AK Parti hükümetlerimizle birlikte yoğunlaşan etkili sosyal politikalar kapsamında, binlerce yetiştirme yurtları, huzurevleri, çocuk sevgi evleri, engelliler merkezleri, rehabilitasyon merkezleri, gençlik merkezleri, spor merkezleri, aziz şehitlerimizin ve gazilerimizin yakınları ile ilgilenmekte olan kurumlar dahil, sosyal hizmetlere çok büyük önem veriyoruz.”

“600 Milyar TL’lik Destek Bütçesi Ayrıldı”

Sosyal hizmetler kapsamında ayrılan bütçeye de dikkat çeken Bolat, “Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın sorumluluğu altındaki bu çalışmalarla milyonlarca vatandaşımızın yanında yer alıyoruz. Kamu bütçemizin neredeyse yirmide birini oluşturan, 600 milyar TL’ye yakın sosyal politikalar ve hizmetler destek bütçesi ile bütün ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza hizmet etmekten gurur duyuyoruz.” dedi.

“Büyük Bir Türkiye Ailesiyiz”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın faaliyetlerinin kapsayıcılığını vurgulayan Bolat, “Onlarla birlikte büyük bir Türkiye ailesiyiz. Vatandaşlarımızın Ramazan-ı Şeriflerini bir kez daha tebrik ediyorum.” ifadeleriyle sözlerini tamamladı.

Kaynak : PHA