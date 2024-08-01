İktidarın CHP'li belediyelerin SGK borçları üzerinden yürüttüğü mali darbe girişimine değinen Özel, belediye hizmetlerinin aksamaması için tarihin en büyük dayanışmasını gerçekleştireceklerini vurguladı.

"Belediyeler Arası Dayanışma"

Özel, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "El kol bağlayacaklar, hizmetleri aksatmaya çalışacaklar. Mazeret üretmeden çalışacağız. Hizmetin aksamaması için tarihin en büyük dayanışmasını yapacağız. Birbirimizin yardımına koşacağız. Birimizin çöp arabasını mı bağladı? Öbürü onu takviye edecek. Birimizde bir hizmeti aksatacak bir tedbir mi alındı? En yakın belediye ona koşacak. Çünkü bu mesele artık belediyecilik meselesi olmaktan çıktı. Bugün belediye hizmetlerinde ‘Hatt-ı müdafaa yoktur, sath-ı müdafaa vardır’."

"CHP'nin Yükselişi"

Toplantıda, CHP'nin son yerel seçimlerdeki başarısından da bahseden Özel, "Bugün burada Türkiye’nin yedi coğrafyasındaki 21 belediyemizin başkanları ile birlikteyiz. Yerel seçimlerden 412 belediye ile çıktık. Bunların 14’ü büyükşehir belediyesi ve 21’i de büyükşehir olmayan il belediyeleri. CHP, geçmişte belli bir coğrafyanın doğusuna gidemeyen bir parti diye eleştirilirken, bugün yedi bölgede belediyeler kazanan, Türkiye coğrafyasının her yerinde yerel yönetimlerde hizmet üreten bir noktaya geldi" dedi.

"Toplum Önderleri"

Özel, CHP'nin belediye başkanlarını belirleme sürecine ilişkin de açıklamalarda bulundu: "Belediye başkanlarımız, güçlü kamuoyu anketleriyle, mevcut olanlar memnuniyet anketleri ile değerlendirildi. O kentte kimseyi yalnız ve sahipsiz bırakmayacak, kimsesiz hissettirmeyecek toplum önderlerini belirledik. Bulunduğunuz şehirler sizlere hizmet etme şansı verdi."

"Deprem Bölgesindeki Dayanışma"

Deprem bölgesinde CHP'nin gösterdiği dayanışmaya da değinen Özel, "Adıyaman’da çocuklar için konteyner kentlerde açık hava sineması kurulmuş. Çocuklar için yaz okulu açılmış. Adıyaman zaten Abdurrahman Tutdere’yi depremde kendi acısına, ailesinden yeğenini, ablasını, eniştesini elleriyle mezara koyup, sonra şehre, diğer insanların yardımına koşmasıyla biliyorlardı. Biz Adıyaman’da depremin yıldönümünde aday belirledik. Abdurrahman Tutdere’yi adaylaştırdık. Çok büyük bir başarı elde etti" ifadelerini kullandı.

"İlk 100 Günün Başarıları"

Özel, CHP'li belediyelerin ilk 100 gününde gerçekleştirdiği projelerden örnekler vererek, "Görüyoruz ki ilk 100 günde belki isimlerini Türkiye’de kimsenin bilmediği, daha çiçeği burnunda belediye başkanlarımız, kendi şehirlerinde bütün imkansızlıklara rağmen destan yazıyorlar. Afyonkarahisar’da öğrencilere ücretsiz çorba dağıtmaktan, Ardahan’da su sorununu tamamen çözmeye kadar pek çok projeyi hayata geçirdik" dedi.

"Dayanışma Belediyeciliği"

Özel, CHP'li belediyelerin pandemi döneminde gösterdiği performansı da hatırlatarak, "Belediyelerimiz, iki günde maske üretmeye başladılar. Sokakta çalışanı evinde bulup sahip çıktılar. Dolmuş şoföründen sağlık çalışanına kadar herkese dokundular. Dayanışma kampanyaları düzenleyerek vatandaşın CHP’li belediye başkanının iyi niyetini gösterdiler. Bu büyük dayanışma kampanyaları, vatandaşın CHP’li belediye başkanının iyi niyetini görüp, imkanı olanın destek vermesi, imkanı olmayanın destek görmesi, yalnız hissetmemesi, bize bugünleri getirdi" şeklinde konuştu.

Özgür Özel'in konuşmasında öne çıkan diğer başlıklar şöyle:

"Emekli ve Emekçilerin Sorunları"

Özel, emekli maaşlarının yetersizliğinden ve hükümetin bu konudaki duyarsızlığından bahsediyor. Emekliye 17,500 lira verilmesini öneriyor ancak hükümetin bunu yapmaktan kaçındığını, yandaş şirketlerin vergi borçlarının ise silindiğini belirtiyor.

"Belediyelerin Mali Durumu"

Özel, belediyelerin SGK ve vergi borçları ile ilgili sıkıntılarına değiniyor. Belediyelerin yetersiz kaynaklarla hizmet etmeye çalıştığını, borçlarını ödeyememelerinin asıl sorumlusunun iktidar olduğunu savunuyor. Hükümetin belediyeleri zora sokarak hizmet yapamaz hale getirmek istediğini iddia ediyor.

"Hükümetin Belediyelere Yönelik Baskıları"

Özel, hükümetin CHP’li belediyeleri hizmet yapamaz hale getirmek için çeşitli yollar denediğini, SGK borçlarını öne sürerek baskı uyguladığını ve bu şekilde bir algı yaratmaya çalıştığını ifade ediyor. Bu durumun bir "mali darbe" girişimi olduğunu söylüyor.

"CHP’li Belediyelerin Dayanışması ve Hizmet Çabaları"

Özel, CHP’li belediyelerin karşılaştıkları zorluklara rağmen vatandaşlara hizmet etmeye devam edeceklerini, dayanışma içinde olacaklarını belirtiyor. Belediyelerin ortak projeler ve eğitim programları ile güçleneceğini, doğru bilgi ve iletişimle halka hizmet edeceklerini vurguluyor.

"Tarım ve Hayvancılık Sorunları"

Özel, tarım ve hayvancılık sektöründeki üreticilerin yaşadığı sorunlara dikkat çekiyor. Ürün fiyatlarının düşük tutulması, üreticilerin emeğinin karşılığını alamaması gibi konularda hükümeti eleştiriyor. Fasulye ve domates üreticilerinin sorunlarını örnek vererek anlatıyor.

"Gelecekteki Planlar ve Eğitim"

CHP’nin belediye başkanları ve belediye çalışanları için bir eğitim programı oluşturduğunu, bu programla daha nitelikli hizmet sunmayı hedeflediklerini açıklıyor. Eğitimlerin online olarak yapılacağını ve belediye çalışanlarının sürekli güncel bilgiye sahip olacaklarını ifade ediyor.

Kaynak : PHA