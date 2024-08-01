"Proje Detayları"

Vali Dr. Osman Varol, Gazihan Dede Piknik ve Mesire Alanı'nda uygulanacak projeyi hayata geçirecek ekip ile bir araya geldi. Bu toplantıda, Adıyamanlıların aileleri ile birlikte keyifle zaman geçirebileceği bu doğa harikası alanın gelecek dönemlerde nasıl düzenleneceği ve projeyle ilgili detaylar değerlendirildi.

"Doğayla İç İçe Bir Yaşam Alanı"

Yeşilin ve mavinin buluştuğu, doğal dokusuyla dikkat çeken bu bölgede hayata geçirilecek rekreasyon projesi, Adıyamanlı vatandaşların şehrin stresinden uzaklaşarak doğayla iç içe huzurla vakit geçirebileceği bir ortam yaratmayı amaçlıyor. Proje tamamlandığında, halkın nefes alabileceği ve hafta sonlarını keyifle geçirebileceği bir mekân daha Adıyaman'a kazandırılmış olacak.

"Vali Varol'un Açıklamaları"

Vali Dr. Osman Varol, projeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Adıyamanlı vatandaşlarımızın aileleri ile birlikte hafta sonları keyifle zaman geçirebilecekleri ve piknik yapabilecekleri Gazihan Dede Piknik ve Mesire Alanı için kapsamlı bir çevre düzenleme ve rekreasyon projesi hazırladık. Bu proje ile vatandaşlarımız şehrin stresinden uzaklaşıp doğayla iç içe huzurla zaman geçirebilecekleri bir mekâna daha kavuşmuş olacak" ifadelerini kullandı.

Gazihan Dede Piknik ve Mesire Alanı'nda hayata geçirilecek projeyle, bölgenin doğal güzellikleri korunarak modern ve kullanışlı bir mesire alanı oluşturulması hedefleniyor. Bu kapsamda, yeşil alanların artırılması, yürüyüş yolları, piknik alanları ve çocuk oyun alanlarının yenilenmesi gibi birçok yenilik yapılacak.

Kaynak : PHA