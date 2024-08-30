1,5 milyon küçük işletme için enflasyon düzeltmesi muafiyeti getirilmesi kararı hakkında açıklama yayınlayan CHP Genel Yardımcısı Özgür Karabat, mali müşavirlerin son dakika düzenlemeleri ile ciddi mağduriyet yaşadığını belirterek; "Beyannameler sil baştan 6 Eylül’e kadar tekrar düzenlenecek." dedi.

Karabat'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Enflasyon muhasebesinde plansızlığın bedelini mali müşavirler ödememeli"

2023 sonu itibarıyla cirosu 50 milyon TL’nin altında olan mükelleflere enflasyon muhasebesi uygulanmayacak. 1,5 milyon gelir ve kurumlar vergisi mükellefi kapsam dışında kalmış olacak. Özellikle esnaflar için daha önce yapılması gereken bir düzenleme şimdi yapılarak bir kargaşaya neden olacaktır. Bu plansızlığın bedelini mali müşavirler ödemektedir. Günler, geceler boyu çalışan mali müşavirler enflasyon muhasebesi konusunda uyarılarını yapmış ancak Hazine ve Maliye Bakanlığı dinlememiştir. Geldiğimiz noktada, yanlış yapılan bir uygulama başka bir yanlışla düzeltilmeye çalışılmaktadır. Mali müşavirlerin tespitleri halen dikkate alınmamaktadır.

Beyannamesini verenlerin düzeltme yapması ihtiyari bırakılmalıdır. Gelin hep birlikte, Meclis açılınca matrah etkisini kaldırıp şartlar oluştuğunda yıllık yapılmasını sağlayalım.

Mali müşavirler kobay değildir. Dış ilişkilerde yaptığınız ve ülkeye büyük zarar veren deneme-yanılma yöntemini mali müşavirlerde uygulamayı bırakın."

Kaynak : PHA