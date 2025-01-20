Millî Eğitim Bakanlığı, 2025-2026 eğitim öğretim yılı için öğrenci kayıtlarında mevzuata aykırı şekilde "fahiş fiyat" artışı yapan özel okullara inceleme ve soruşturma başlattı.ANKARA (İGFA) - Mili Eğitim Bakanlığı, artış sınırları üzerinde ücret talebinde bulunan, kademe başlangıç sınıflarına (okul öncesi 1, 5 ve 9. sınıflar) fahiş fiyat uygulayan ve eğitim dışındaki hizmetleri almaları için velileri zorlayan özel okullara yönelik titiz bir çalışma yürüttü. Bakanlık, velilerin ekonomik çıkarlarını korumak ve mağduriyetlerini önlemek amacıyla Millî Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemlerinde (MEBBİS) yer alan son iki yılın verilerini inceledi.

Bu kapsamda, aralarında Türkiye genelinde faaliyet gösteren okulların da bulunduğu bazı özel okulların fahiş ücret ilan ettikleri tespit edildi.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan habere göre, özel okulların "etüt, kitap-kırtasiye, kıyafet ve yemek ücreti" ilanlarının da ilgili mevzuatlara aykırı ve hizmetin maliyetini aşan oranlarda olduğu tespit edildiği belirtildi. Şikâyetler de dikkate alınarak bazı özel okullar hakkında inceleme ve soruşturma başlatılırken Ticaret Bakanlığınca da fahiş ücret artışı yapan kurumların takip edildiği kaydedildi.

Hatırlanacağı gibi Millî Eğitim Bakanlığı, "Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği"nde 3 Ocak'ta yapılan değişiklikle özel okulların sundukları eğitim hizmeti için ilan edebilecekleri ücretler konusunda yeni bir düzenleme getirilmişti. Yapılan düzenleme ile söz konusu mevzuata "Okullar tarafından kademe başlangıçları için belirlenen öğrenim ücretlerinde fahiş oranda artış yapılamaz." hükmü getirildi. Bu kapsamda, okulların kademe başlangıcı olan anaokulu, bir, beş ve dokuzuncu sınıf kademelerinde ücretleri belirlerken sunulan hizmetle orantılı olmayan fahiş artışlar yapamayacakları, hüküm altına alınmıştı.