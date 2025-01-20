Kararını kamuoyuyla paylaşan Çağlayancerit Belediye Başkanı Yemliha Göktaş, ilçede bütünleştirici ve kapsayıcı bir siyaset anlayışıyla hareket etmek istediğini vurguladı.

Başkan Göktaş, siyasi kutuplaşmalar yerine hizmet ve yatırımların ön planda olduğu bir siyaset anlayışının Çağlayancerit’in geleceği için daha faydalı olacağına inandığını belirtti.

İstifa kararının detaylı bir değerlendirme süreci sonrası alındığını belirten Başkan Göktaş, hemşehrilerinin desteği ve görüşlerinin bu süreçte etkili olduğunu kaydederek, “Bağımsız ve birleştirici bir siyaset tarzının faydalı olacağı kanaatindeyim. Bu konuda bizlere destek veren ve büyük teveccüh gösteren hemşehrilerime teşekkür eder, hayırlı olmasını dilerim" dedi.

YEMLİHA GÖKTAŞ KİMDİR?

19 Mayıs 1995 yılında Kahramanmaraş’ın Çağlayancerit İlçesi’nde doğdu. İlk ve Ortaokul öğrenimini Çağlayancerit’te tamamlayan Göktaş, Lise öğrenimini ise Osmaniye Düziçi Anadolu Öğretmen Lisesi’nde tamamladı. 2017 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olduktan sonra İstanbul Barosu’nda avukatlık stajına başladı.

2018 yılının Kasım ayında avukatlık stajını tamamladı. 1 yıl boyunca İstanbul Barosuna kayıtlı serbest avukat olarak çalıştıktan sonra 2019 yılı Kasım ayından itibaren Kahramanmaraş’ta serbest avukat olarak çalışmaya başladı. Orta seviyede İngilizce bilmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde İyi Parti’den Çağlayancerit İlçesi Belediye Başkanı oldu.