İl Sağlık Müdürü Prof.Dr. Mehmet Şirik, sağlık personeli Emir Ömer Levent'e makamında kabul etti.

Prof.Dr. Mehmet Şirik, daha sonra Levent’te Çin işleme tabağı taktime ederek, görevinde başarılar diledi.

Özverili çalışmalarından ötürü tebrik eden İl Sağlık Müdürü Prof.Dr. Mehmet Şirik,"Yaşanan üzücü olayda özveriyle aldığı eğitimin hakkını veren, önce insan sağlığı bilinciyle hareket ederek, öğrencimizin hayatını kurtarmak için mücadele veren Emir Ömer Levent personelimizi tebrik ediyorum. Çalışanlarımızı motivelerini arttırmak adına ufak bir hediyemiz oldu. Bu tür üzücü olayların yaşanmaması umuduyla diyoruz ama maalesef yaşanan olay üzücü fakat personelimizin müdahalesiyle kardeşimiz sağlığına kavuştuğunun haberini aldık. Öğrenci kardeşimize de geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

Hediye için teşekkür eden Sağlık Memuru-Toplum Sağlık Teknisyeni Emir Ömer Levent,"Okullar arası futbol müsabakasında görevliyken her zaman olan yaralanmalardan farklı bir farklı bir yaralanmaya müdahale ettim. Bir öğrencimizin dili boğazına kaçmıştı, gerekli müdahalesini yaptıktan sonra acil bir şekilde hastaneye transferini sağladım. Çok şükür hastamız sağlığına kavuştu. Bugün ise İl Sağlık Müdürümüz Prof.Dr. Mehmet Şirik hocamız ise duyarlılık göstererek, şahsımı onurlandırdı. Sağlık ihmale gelmediği gibi görevimizi en iyi şekilde yerine getirme gayreti içerisindeyim. Bu anlamlı hediye için hocamıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.



Kaynak : PHA