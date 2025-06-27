Öz Sağlık-İş Sendikası Adıyaman Şube Başkanı Mustafa Uğur Köse, HAK-İŞ Konfederasyonu tarafından yayımlanan Kamu Çerçeve Protokolü Bildirisi’ne destek verdi.ADIYAMAN (İGFA) - Köse, TÜHİS tarafından sunulan zammın kamu işçisinin emeğini karşılamadığını belirterek, “Bu teklif emekçinin alın terine saygısızlıktır” dedi.

Kamu işçilerinin beklentilerinin karşılanmadığını vurgulayan Köse, enflasyon ve hayat pahalılığı karşısında sunulan teklifin hayal kırıklığı yarattığını söyledi. HAK-İŞ’in taleplerine destek verdiklerini belirten Köse, “1.800 TL taban ücret, kıdem zammı ve %50’lik zam beklentisi, insanca yaşam için temel gerekliliktir” ifadelerini kullandı.

HAK-İŞ, müzakerelere mevcut şartlarla devam etmeyeceğini duyururken, Öz Sağlık-İş Adıyaman Şubesi de bu kararın arkasında durdu. Köse, “İşçinin iradesi bizim kırmızı çizgimizdir. Bu süreç daha fazla uzamamalı, kamu çalışanlarının sesi duyulmalıdır” dedi.

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