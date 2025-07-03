Sigara fiyatlarına 8-10 TL zam bekleniyor

ÖTV artış oranının yüzde 15,71 olarak netleşmesiyle, sigara paketlerine de zam geleceği kesinleşti. Maktu vergi tutarı 10,50 TL’den 12,1495 TL’ye, asgari maktu vergi ise 36,63 TL’den 42,378 TL’ye çıkarıldı. Bu artışların en düşük sigara fiyatlarına 8 ila 10 lira arasında zam olarak yansıması bekleniyor.



Uzmanlar, sigara üzerindeki mali yükün AB ortalamalarının iki katı seviyesinde olduğunu belirtirken, "mali çarpan" etkisinin sürdüğü ve fiyat artışlarının tüketiciye sınırlı şekilde yansıtılmaya çalışıldığını ifade ediyor.



Akaryakıta pompa zammı: Benzine 2,26 TL, motorine 2,12 TL

Maktu ÖTV tutarlarının artışıyla birlikte benzin ve motorin fiyatlarında da artış bekleniyor. Yapılacak düzenlemeyle benzinin litre fiyatına yaklaşık 2,26 TL, motorine ise 2,12 TL civarında zam gelmesi öngörülüyor.



Ancak bu zamların Cumhurbaşkanı kararıyla sınırlandırılması da mümkün. Geçtiğimiz ocak ayında benzer bir ÖTV artışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla yüzde 6 ile sınırlandırılmıştı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in “Kamunun belirlediği fiyatlarda hedef enflasyonu gözeteceğiz” açıklamaları, olası bir müdahalenin sinyali olarak değerlendiriliyor.



Rakıya 200 liraya yakın zam geliyor

ÖTV zammı, alkollü içkiler için de geçerli olacak. Bir litre rakıda, 1365,72 TL olan maktu ÖTV tutarının yüzde 15,71 artışla 1565 TL'ye yükselmesi bekleniyor. Bu da tek şişelik rakı fiyatlarına yaklaşık 199,5 TL zam anlamına geliyor.



Enflasyonla mücadele çerçevesinde kritik bir araç

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bu tür vergilerin enflasyonla mücadelede önemli bir dengeleyici unsur olduğunu vurgularken, Bakan Mehmet Şimşek geçtiğimiz yıl yaptığı açıklamada şunları söylemişti:



“Yönetilen ve yönlendirilen fiyatlarda, akaryakıt ÖTV'si ve tütün ürünlerindeki ÖTV enflasyon üzerinde etkili. Diğer kalemlerin etkisi sınırlı. Bütçede gelir ayağını da dikkate alarak, Merkez Bankası'nın 2025 hedeflerini esas alacağız.”

Kaynak : PHA