Yeni bedelli askerlik ücreti: 280 bin 875 TL

2025 yılının ilk yarısında 243 bin 35 TL olarak uygulanan bedelli askerlik ücreti, Temmuz itibarıyla 280 bin 875 TL’ye yükseldi. Söz konusu ücret, memur maaş katsayısındaki artış doğrultusunda yeniden belirlendi. Milli Savunma Bakanlığı’nın önümüzdeki günlerde resmi olarak yeni bedelli askerlik tutarını ilan etmesi bekleniyor.



Ücret hesaplaması memur maaş katsayısına göre yapılıyor

Bedelli askerlik ücretleri her yıl Ocak ve Temmuz aylarında memur maaş katsayısına göre güncelleniyor. Bu hesaplamada esas alınan gösterge rakamı 240.000. Güncel katsayıyla çarpıldığında yeni ücret ortaya çıkıyor. Böylece memur maaşlarında yaşanan her artış, doğrudan bedelli askerlik ücretini de etkiliyor.



Kimler bedelli askerlik başvurusunda bulunabilir?

Bedelli askerlik hakkından faydalanmak isteyen yükümlülerin aşağıdaki şartları taşıması gerekiyor:



Henüz fiili askerlik hizmetine başlamamış olmak,



Yoklamaya esas sağlık muayenesini yaptırarak "Askerliğe elverişlidir" raporu almak,



Kura ya da sınıflandırma işlemleri sonrasında bedelli askerlik hakkını elde etmiş ve bu haktan vazgeçmemiş olmak,



Askerlik çağına girdikten sonra yoklama kaçağı, bakaya ya da saklı durumda olmamak,



Eğer yoklama kaçağı veya bakaya durumu varsa, başvuru tarihinden itibaren iki ay içerisinde bedelli askerlik ücretini ödemek.



Başvurular ne zaman yapılacak?

Yeni ücretin yürürlüğe girmesiyle birlikte başvuru sürecinin detayları da Milli Savunma Bakanlığı tarafından kamuoyuna duyurulacak. Önceki dönemlerde olduğu gibi e-Devlet üzerinden ya da askerlik şubeleri aracılığıyla başvuru yapılabilecek.

Kaynak : PHA