Bu rakamlarla birlikte;

➡️ Memur ve memur emeklilerine yapılacak zam oranı: %15,57

➡️ SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklilerine yapılacak zam oranı: %16,67 oldu.



En düşük maaş 16.880 TL oldu

TÜİK’in açıkladığı altı aylık enflasyon oranına göre, SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 16,67 oranında zam alacak. Bu zam oranı doğrultusunda, en düşük emekli maaşı 14.469 TL’den 16.880 TL’ye yükselecek. Ancak bu artışın yürürlüğe girebilmesi için yasal düzenleme gerekiyor. Hükümetin bu konuda bir torba yasa teklifi ile Meclis sürecini başlatması bekleniyor.



En düşük memur maaşı 50.534 TL’ye yükseldi

Memurlar ise yüzde 15,57 oranındaki zamla birlikte yeni maaşlarını 15 Temmuz’dan itibaren alacak. En düşük memur maaşı 50.534 TL olarak belirlendi. Aynı gün memurlar, 1-14 Temmuz dönemine ait maaş farklarını da toplu halde alacak.



Kuruşu kuruşuna zamlı maaşlar

Zam oranları sonrası bazı unvanlar için yeni maaşlar şu şekilde güncellendi:



Görev Eski Maaş (TL) Yeni Maaş (TL)

Öğretmen 1/4 50.271 - 58.098

Hemşire 4/1 55.212 - 63.808

Doktor 1/4 109.154 - 126.119

Polis Memuru 8/1 58.938 - 68.084

Avukat 1/4 63.637 - 73.515

Mühendis 1/4 64.972 - 75.088

İmam-Hatip 1/4 48.241 - 55.752

Profesör 1/4 93.487 - 108.043

Şef 1/4 51.531 - 59.554

En düşük memur emeklisi 19.570 - 22.617



Emekliler için ödeme takvimi açıklandı

SSK emeklileri: 17-26 Temmuz arasında tahsis numarasına göre zamlı maaşlarını alacak.



Bağ-Kur emeklileri: 25-28 Temmuz tarihleri arasında ödemelerini alacak.



Memur emeklileri: Maaş farkı ödemesi için tarih henüz açıklanmadı. Temmuz maaşlarını zamsız alan memur emeklilerinin farkları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından daha sonra ilan edilecek tarihte yatırılacak.



Sosyal yardımlar da artıyor

Memur maaş katsayısına bağlı olarak, şu ödemelerde de artış yaşanacak:



65 yaş aylığı



Evde bakım maaşı



Engelli aylıkları



Aile ve çocuk yardımı



Dul ve yetim aylıkları



Toplu sözleşme ikramiyesi



Yeni zam oranlarıyla birlikte yaklaşık 22,5 milyon vatandaşın maaş veya sosyal ödemelerinde artış yaşanacak.

Kaynak : PHA