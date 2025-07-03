Bu rakamlarla birlikte;
➡️ Memur ve memur emeklilerine yapılacak zam oranı: %15,57
➡️ SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklilerine yapılacak zam oranı: %16,67 oldu.
En düşük maaş 16.880 TL oldu
TÜİK’in açıkladığı altı aylık enflasyon oranına göre, SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 16,67 oranında zam alacak. Bu zam oranı doğrultusunda, en düşük emekli maaşı 14.469 TL’den 16.880 TL’ye yükselecek. Ancak bu artışın yürürlüğe girebilmesi için yasal düzenleme gerekiyor. Hükümetin bu konuda bir torba yasa teklifi ile Meclis sürecini başlatması bekleniyor.
En düşük memur maaşı 50.534 TL’ye yükseldi
Memurlar ise yüzde 15,57 oranındaki zamla birlikte yeni maaşlarını 15 Temmuz’dan itibaren alacak. En düşük memur maaşı 50.534 TL olarak belirlendi. Aynı gün memurlar, 1-14 Temmuz dönemine ait maaş farklarını da toplu halde alacak.
Kuruşu kuruşuna zamlı maaşlar
Zam oranları sonrası bazı unvanlar için yeni maaşlar şu şekilde güncellendi:
Görev Eski Maaş (TL) Yeni Maaş (TL)
Öğretmen 1/4 50.271 - 58.098
Hemşire 4/1 55.212 - 63.808
Doktor 1/4 109.154 - 126.119
Polis Memuru 8/1 58.938 - 68.084
Avukat 1/4 63.637 - 73.515
Mühendis 1/4 64.972 - 75.088
İmam-Hatip 1/4 48.241 - 55.752
Profesör 1/4 93.487 - 108.043
Şef 1/4 51.531 - 59.554
En düşük memur emeklisi 19.570 - 22.617
Emekliler için ödeme takvimi açıklandı
SSK emeklileri: 17-26 Temmuz arasında tahsis numarasına göre zamlı maaşlarını alacak.
Bağ-Kur emeklileri: 25-28 Temmuz tarihleri arasında ödemelerini alacak.
Memur emeklileri: Maaş farkı ödemesi için tarih henüz açıklanmadı. Temmuz maaşlarını zamsız alan memur emeklilerinin farkları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından daha sonra ilan edilecek tarihte yatırılacak.
Sosyal yardımlar da artıyor
Memur maaş katsayısına bağlı olarak, şu ödemelerde de artış yaşanacak:
65 yaş aylığı
Evde bakım maaşı
Engelli aylıkları
Aile ve çocuk yardımı
Dul ve yetim aylıkları
Toplu sözleşme ikramiyesi
Yeni zam oranlarıyla birlikte yaklaşık 22,5 milyon vatandaşın maaş veya sosyal ödemelerinde artış yaşanacak.
Kaynak : PHA